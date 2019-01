Το σύνθετο εγχείρημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, το αποτύπωμα της κρίσης στο Σύνταγμα και τους θεσμούς, καθώς και οι προοπτικές για μία αναθεώρηση με προοδευτικό πρόσημο συζητήθηκαν σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, με θέμα «Συνταγματική αναθεώρηση: όροι και προϋποθέσεις προοδευτικής αλλαγής».

Τη σημασία της αναβάθμισης της συζήτησης για το Σύνταγμα στο δημόσιο διάλογο επισήμανε ο Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, Μιχάλης Σπουρδαλάκης. «Πρέπει να βάλουμε ψηλά στην ατζέντα το Σύνταγμα» είπε, κάνοντας έκκληση «να αποτελέσει, δηλαδή, η συζήτηση για το Σύνταγμα μια αφορμή για να ξεφύγουμε από το τέλμα και τον κυνισμό της κρίσης εκπροσώπησης.

Κάλεσε παράλληλα στη σύσταση μόνιμης, θεσμικά ορισμένης επιτροπής παρακολούθησης του Συντάγματος. «Το Σύνταγμα δεν είναι ζήτημα μόνο των συνταγματολόγων, των νομικών, των τεχνικών του νόμου. Βέβαια και είναι νομικό ζήτημα αλλά είναι πολιτικό και θεσμικό και κοινωνιολογικό και πολιτιστικό. Η Επιτροπή θα μπορεί να καταγράφει τα προβλήματα και να ενημερώνει, να επιμορφώνει, να παρακολουθεί τις πολιτειακές εξελίξεις διεθνώς και στη χώρα μας».

«Η κρίση υπονόμευσε τη Δημοκρατία, όχι λόγω ανεπάρκειας των συνταγματικών κανόνων, αλλά de facto» σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΙφιγένειαΚαμτσίδου.

«Μέσα από την κρίση συρρικνώθηκε ακόμη περισσότερο η ύλη του Συντάγματος. Το Σύνταγμα χάνει την ύλη του καθώς περιορίζεται η αυτονομία του πολιτικού και επιτρέπεται η επικυριαρχία του οικονομικού στη διαμόρφωση των κανόνων δικαίου και των πιο κρίσιμων δημόσιων πολιτικών της χώρας» σημείωσε.

Η Ιφιγένεια Καμτσίδου τόνισε ότι «σε όλη την περίοδο της κρίσης η αναζήτηση του δημόσιου συμφέροντος υπάκουε σε έναν κανόνα: «ΤΙΝΑ» – There is no alternative. Έπρεπε να συμμορφωνόμαστε με τους όρους ρύθμισης που διαμόρφωναν οι αγορές. Η ύπαρξη, όμως αυτού του κανόνα είναι ένα υπερσυνταγματικό, ένα εξωσυνταγματικό θέμα. Το ίδιο το Σύνταγμα δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι πολιτικοί, τηρώντας το, θα διαφυλάσσουν και την αυτονομία του.

Kαι τόνισε ότι η πρωτοβουλία συνταγματικής αναθεώρηση απαντά «στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες του Πολιτεύματος και να εμβαθυνθεί η προστασία και υλοποίηση της δημοκρατικής αρχής».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος και Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Ευγενία Κοψίδη, έκανε μνεία σε «δυσλειτουργίες του Συντάγματος οι οποίες αν και δεν δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης, οξύνθηκαν λόγω αυτής, καθιστώντας επιτακτικό το αίτημα για αναθεώρηση σημαντικού μέρους συνταγματικών διατάξεων».

Επισημαίνοντας, δε, στη συνέχεια ότι «το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης που άπτεται της συνταγματικής λειτουργίας είναι η αποτυχία ορισμένων θεσμών να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί εξισορρόπησης ή και αναχαίτισης στις ανέλεγκτες, πολλές φορές, δράσεις της εκτελεστικής εξουσίας».