Νίμιτς, ΕΕ και ΝΑΤΟ χαιρετίζουν τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ

Ικανοποιημένος από την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύναψη συμφωνίας για το ονοματολογικό, εμφανίστηκε ο ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ του για τη διαφορά Ελλάδας πΓΔΜ, Μάθιου Νίμιτς ο οποίος χαιρέτησε τις αναγγελίες των δυο πρωθυπουργών.

Με γραπτή δήλωση, ο ειδικός απεσταλμένος τουχαιρετίζει θερμά την αναγγελία των πρωθυπουργών των δύο χωρών Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ σχετικά με την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο θέμα του ονόματος και συγχαίρει τα μέρη «για την επιτυχή ολοκλήρωση των συνομιλιών και την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς».

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει σε μια περίοδο ενισχυμένων σχέσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών και ιδιαίτερα μεταξύ των λαών τους. Στο πλαίσιο αυτό, με ενθαρρύνει η αφοσίωση και των δύο κυβερνήσεων για την επίτευξη αμοιβαίων οφελών για όλους τους πολίτες τους μέσω της δημιουργίας μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ως βάσης για εντατική συνεργασία σε όλους τους τομείς», αναφέρει στη δήλωσή του ο διεθνής μεσολαβητής.

Αναφερόμενος στον δικό του ρόλο για περισσότερα από 20 χρόνια, είπε πως ήταν τιμή του να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο μερών και απέτισε φόρο τιμής στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την ακλόνητη υποστήριξη και το βαθύ του ενδιαφέρον, καθώς σε άλλους συναδέλφους του στον ΟΗΕ για την πολύτιμη συμβολή τους στη διαδικασία. Αναφέρθηκε επίσης και στον αείμνηστο προκάτοχό του Σάιρους Βανς «του οποίου το σημαντικό έργο στα Βαλκάνια είχε διαρκή συμβολή στην ειρήνη στην περιοχή αυτή».

Καταλήγοντας, ο Μάθιου Νίμιτς συγχαίρει ιδιαίτερα τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών.

«Πάνω απ 'όλα, θέλω να συγχαρώ και να επιδοκιμάσω τους δύο υπουργούς Εξωτερικών Ντιμιτρόφ και Κοτζιά, οι οποίοι έχουν επιδείξει ηγεσία, όραμα και αποφασιστικότητα στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και ποτέ δεν παραιτήθηκαν των προσπαθειών τους να επιτύχουν μια αμοιβαία επωφελή λύση για τις χώρες τους, αλλά επίσης και για την ευρύτερη περιοχή».

Εξίσου ευχαριστημένος εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter σχολίασε χαρακτηριστικά: «Χάρη σ' εσάς, το αδύνατο γίνεται δυνατό» και συνέχισε λέγοντας «Συγχαρητήρια στους πρωθυπουργούς Τσίπρα και Ζάεφ. Κρατώ τα δάκτυλά μου σταυρωμένα. Χάρη σ' εσάς, το αδύνατο γίνεται δυνατό».

Ανακοίνωση εξέδωσαν και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο επίτροπος για θέματα διεύρυνσης της ΕΕ, Γιοχάνες Χαν. Συγχαίρουν τους πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ για την επίτευξη της «ιστορικής συμφωνίας», η οποία όπως τονίζουν, θα συμβάλει στην «μεταμόρφωση» ολόκληρης της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

«Αυτό το επίτευγμα ανήκει στους ηγέτες των δύο χωρών και τα επιτελεία τους, αλλά πρώτα από όλα ανήκει στους πολίτες και των δύο χωρών και της Ευρώπης συνολικά» αναφέρουν οι Φ. Μογκερίνι και Γ. Χαν.

«Η διαπραγματευτική διαδικασία, υπό την αιγίδα των Η.Ε. και η διαμεσολάβηση του προσωπικού απεσταλμένου του γ.γ. του ΟΗΕ, Mάθιου Νίμιτς, μαζί με την ισχυρή υποστήριξη της ΕΕ, αποτελούν σαφή απόδειξη της δύναμης που έχει η πολυμερής διπλωματία, ο διάλογος, ο σεβασμός και η βούληση για εξεύρεση λύσεων όπου κερδίζουν όλες οι πλευρές (win-win), ακόμα και για τα πιο δύσκολα θέματα», τονίζουν οι δύο ευρωπαίοι επίτροποι και υπογραμμίζουν ότι έχει ανοίξει ένα «παράθυρο ευκαιριών», το οποίο πρέπει η ΕΕ να εκμεταλλευτεί.

Συνεχίζοντας, οι δύο επίτροποι επισημαίνουν ότι «η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής της Σόφιας, παραμένει η ισχυρότερη σταθεροποιητική δύναμη για την περιοχή» και καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να υιοθετήσει τη σύσταση της Επιτροπής, να ξεκινήσει με την πΓΔΜ, διαπραγματεύσεις προσχώρησης εντός του μηνός. Τονίζουν ότι αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο ως αναγνώριση των σημαντικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της πΓΔΜ, αλλά και για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας προς όφελος και των δύο χωρών, της περιοχής και της Ευρ. Ένωσης στο σύνολό της.

«Η ΕΕ ενθάρρυνε και υποστήριξε τις διαπραγματεύσεις από την αρχή. Τώρα θα συνοδεύσουμε τα επόμενα βήματα, με όλα μας τα μέσα, στο ίδιο πνεύμα διαλόγου για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση της Φ. Μογκερίνι και του Γ. Χαν.

Για ιστορική συμφωνία έκανε ο επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ούντο Μπούλμαν τονίζοντας ότι «Η σημερινή επιτυχία είναι μια απόδειξη ότι οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις είναι ικανές να επιλύουν πολύχρονες διαφωνίες και να κάνουν δύσκολους συμβιβασμούς, κάτι που οι εθνικιστικές συντηρητικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να κάνουν παραπάνω από 25 χρόνια τώρα».

Παράλληλα, ο κ. Μπούλμαν παρότρυνε «όλες τις πολιτικές δυνάμεις και στις δύο χώρες να αδράξουν την ευκαιρία και να αποδείξουν ότι το μέλλον των χωρών τους και οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι πιο σημαντικές από βραχυπρόθεσμα οφέλη στις κάλπες». Πρόσθεσε ότι το ΕΣΚ «καλεί το ΕΛΚ να χρησιμοποιήσει το βάρος του προς τα αδέλφια κόμματά του στις δύο χώρες. Το ΕΣΚ επίσης καλεί τα κράτη-μέλη να αποδείξουν τώρα ότι εκείνοι που παίρνουν δύσκολες αποφάσεις και κάνουν δύσκολους συμβιβασμούς επιβραβεύονται, και να προσκαλέσουν τα Σκόπια να ξεκινήσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στη Σύνοδο της 28-29ης Ιουνίου».

Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτγενμπεργκ με ανάρτησή του στο Twitter.

I welcome the historic agreement by @tsipras_eu & @Zoran_Zaev on the name dispute between Athens and Skopje. I thank them for their will to solve a dispute which has affected the region for too long & call on both countries to finalise the agreement. https://t.co/EuDQcI1AYe pic.twitter.com/BnSwod1IS2