Σπυράκη σε δημοσιογράφο της FAZ: «Η ΝΔ θα καταψηφίσει τη συμφωνία»

Κατηγορηματικά διαψεύδει η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη, τους νέους ισχυρισμούς δημοσιογράφου της FAZ πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει στο εξωτερικό πως θα υπερψηφίσει τη συμφωνία με τα Σκόπια, με ανάρτησή της στο Twitter.

«Ειναι επίσημο: η ΝΔ είναι έτοιμη να καταψηφίσει την επικύρωση της συμφωνίας. Να τσεκάρετε τις πηγές σας» γράφει στην ανάρτησή της η Μαρία Σπυράκη.

This is official: ND is ready to vote against the ratification of the agreement. Please check your sources... https://t.co/5qVoi7p8HO — Maria Spyraki MEP (@MariaSpyraki) June 18, 2018

In 2013, after Tsipras disliked my questions and kicked me out of an interview, Avgi & Syriza called me a liar. Now I am called a liar by ND after what I wrote on Mitsotakis and Fyrom. Somehow, I have no luck with future Greek Prime Ministers. Oh well…https://t.co/W894yZuqtq — Michael Martens (@Andric1961) 18 Ιουνίου 2018