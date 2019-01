Τσίπρας από τη ΔΕΘ: «Αφήνουμε πίσω μας την ύφεση και τη λιτότητα» – Η περιήγηση του στα περίπτερα

«Στο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον είχα συζητήσει με τον Πρόεδρο Τραμπ για την πολύ μεγάλη σημασία που θα έχει να φιλοξενήσει ως τιμώμενη χώρα τις ΗΠΑ η πρώτη ΔΕΘ μετά την έξοδο της Ελλάδας από την 8ετή περιπέτεια των προγραμμάτων προσαρμογής. Αυτή η ΔΕΘ σηματοδοτεί και την επάνοδο της χώρας και της οικονομίας στην ανάκαμψη».

Αυτό τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τα εγκαίνια του Περιπτέρου των ΗΠΑ, τιμώμενης χώρας για το 2018.

Σημείωσε ότι «αφήνουμε πίσω μας την ύφεση και τη λιτότητα και μπορούμε πλέον να ξεδιπλώσουμε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας».

Οι ΗΠΑ θέλουμε να είναι και θα είναι αρωγός της προσπάθειας μας να δώσουμε μια νέα πνοή στην ελληνική οικονομία, τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε μια εύθραυστη ευρύτερη περιοχή» και υπογράμμισε ότι «ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ως χώρα που μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο στην περιοχή, ανοίγει τις πύλες της στη νέα εποχή».

. @USAmbPyatt together with @SecretaryRoss , Prime Minister @atsipras , US State Senators, Greek Government officials and @AmChamGr inaugurate the @USATIF_2018 pavilion at the 83rd @TIFHelexpo . pic.twitter.com/ntPmZeOny4

After the official inauguration, @USAmbPyatt together with @SecretaryRoss Prime Minister @atsipras and the official US delegation, tour the @USATIF_2018 pavilion and stop by US exhibitors such us @microsoft @LockheedMartin @CocaCola @ProcterGamble @Cisco and others. pic.twitter.com/tiK64SjXzz