Καταδικάζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την «επαίσχυντη» άδεια στον Κουφοντίνα

Την καταδίκη τους για τη χορήγηση νέας άδειας στον καταδικασμένο εκτελεστή Δημήτρη Κουφοντίνα εκφράζουν οι ΗΠΑ. «Καταδικάζουμε έντονα την πρόσφατη χορήγηση άδειας στον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει καταδικαστεί για πολλαπλές δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένου μελών του προσωπικού της αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα»

«Αυτή είναι μια επαίσχυντη αδικία για τις οικογένειες των θυμάτων - οι τρομοκράτες δεν πρέπει να κάνουν διακοπές από τη φυλακή» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Χέδερ Νόιερτ.

Την περασμένη Κυριακή, ο Δημήτρης Κουφοντίνας έλαβε την τέταρτη άδεια εξόδου του από τις αγροτικές φυλακές Βόλου, όπου έχει μεταφερθεί και κρατείται εδώ και λίγους μήνες. Ο βαρυποινίτης της «17 Νοέμβρη» είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο σωφροντιστικό κατάστημα την Παρασκευή το πρωί, μετά την ολιγοήμερη άδεια εξόδου που ενέκρινε το αρμόδιο Συμβούλιο των φυλακών Βόλου.

We strongly condemn the latest release on furlough of N17 terrorist Dimitris Koufodinas, convicted of multiple murders including U.S. Mission personnel in #Greece. This is a shameful injustice to the victims’ families -- terrorists shouldn’t get vacations from prison.