Αντίδραση του ΥΠΕΞ της Βρετανίας για το τρομοκρατικό χτύπημα στον ΣΚΑΪ

Τον αποτροπιασμό του για τη βομβιστική επίθεση κατά του ΣΚΑΪ και της Καθημερινής εκφράζει με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Τζέρεμι Χαντ.

«Οι ρεπόρτερ θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς φόβο κατατρομοκράτησης εάν είναι να προστατεύσουμε τις ανοιχτές κοινωνίες», συμπληρώνει ο κ. Χαντ, ο οποίος έχει συμπεριλάβει στο μήνυμά του και την ομαδική φωτογραφία του προσωπικού της Καθημερινής όπως αναρτήθηκε στο Twitter από το δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο.

Appalled to hear about the bomb attack on journalists in Greece @skaigr @ekathimerini. Reporters should be free to do their jobs without fear of intimidation if we are to protect open societies https://t.co/bPNUsHqyyU