ΥΠΕΞ: Δεν υπάρχουν Έλληνες στα θύματα από το φονικό τσουνάμι στην Ινδονησία

Τη λύπη, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον λαό της Ινδονησίας και την κυβέρνηση της χώρας για το καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε χθες τα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το καταστροφικό τσουνάμι στην Ινδονησία και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους. Θερμά συλλυπητήρια και αλληλεγγύη στο λαό και την κυβέρνηση της Ινδονησίας» αναφέρει συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για Έλληνες πολίτες ανάμεσα στα θύματα και στους τραυματίες και ότι παρακολουθεί την κατάσταση και βρίσκεται σε επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στην Τζακάρτα, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

Deeply saddened by devastating #Indonesia #tsunami. Our thoughts go out to the victims’ families and loved ones. Our sincere condolences & solidarity to the Indonesian people & its government #AnaKrakatoa @Kemlu_RI @KBRI_Athena https://t.co/mV7U8th1TK