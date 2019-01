«Κλείδωσε» η υποψηφιότητα Ρουσόπουλου στον βόρειο τομέα της Β' Αθήνας

Ήταν την περασμένη Παρασκευή, παραμονές Χριστουγέννων, όταν ο Θόδωρος Ρουσόπουλος εθεάθη στην Βουλή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του newpost.gr. Κατευθύνθηκε στο γραφείο του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γινόταν η τελική συζήτηση για μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα του στις εθνικές εκλογές. Ξεπέρασε τις ενστάσεις του και είπε το «ναι».

Ο πρώην πανίσχυρος υπουργός Επικρατείας του Κώστα Καραμανλή που πλήρωσε βαρύ πολιτικό και προσωπικό κόστος με την υπόθεση Βατοπεδίου για την οποία αθωώθηκε, επανέρχεται στην ενεργό πολιτική μετά από περίπου 10 χρόνια κατεβαίνοντας υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β Αθήνας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του άρχισε στα 40α γενέθλια της ΝΔ το 2014, όταν ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς τον προσκάλεσε να παρεβρεθεί στην ανοιχτή εκδήλωση που έγινε με τη συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών. Η υποδοχή που του έγινε έδειξε ότι ο ομφάλιος ρόλος ποτέ δεν είχε κοπεί, παρά τη μεγάλη πολιτική περιπέτεια.

Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος διατηρεί στενή επαφή με πολλά στελέχη της ΝΔ. Πριν μία εβδομάδα παραβρέθηκε στη μεγάλη συγκέντρωση του αντιπροέδρου της ΝΔ Αδωνι Γεωργιάδη, στην οποία ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β Αθήνας. Τώρα θα αρχίσει τον προσωπικό του προεκλογικό αγώνα.

Η Πειραιώς με την επιστροφή από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές θα αρχίσει σταδιακά τις επίσημες ανακοινώσεις των υποψηφίων για όλα τα ψηφοδέλτια των εκλογών του 2019 (εθνικές, ευρωεκλογές, δημοτικές). Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες που έχουν το χρίσμα ήδη ανακοινώθηκαν.

Οι «γαλάζιοι» υποψήφιοι στον βόρειο τομέα

Ο βόρειος τομέας της Β´ Αθήνας συμπεριλαμβάνει τους δήμους Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαλανδρίου. Εχει 15 έδρες. Εφόσον η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές υπολογίζεται να εκλέξει περίπου 7-8 βουλευτές.

Στον βόρειο τομέα κατεβαίνουν οι δύο αντιπρόεδροι της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης και Αδωνις Γεωργιάδης, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, η Νίκη Κεραμέως, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ο Σάκης Ιωαννίδης, ο Βασίλης Ξυπολυτάς, η Ζωή Ράπτη, η Ιωάννα Καλλαντζάκου, ο Μανώλης Γραφάκος, ο Νίκος Κωστόπουλος, ο Νίκος Ρωμανός. Κατεβαίνει επίσης ο πρώην υπουργός Γιάννης Παπαθανασίου. Ήδη ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Τατσόπουλου. Υποψήφιοι θα είναι επίσης ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας και οι Αντώνης Χονδρονίκος, Τάσος Καρανδρέας, Γιάννης Κούτρας και Ινέτζη Δημητρακάκης που προέρχονται από το Μητρώο Νέων Στελεχών της ΝΔ.

Η μετοχή του καθηγητή Δημήτρη Καιρίδη ο οποίος είναι πολιτικός σχολιαστής στο Action24, είναι πολύ ψηλά στο χρηματιστήριο της Πειραιώς. Συζητείται μια υποψηφιότητα του για τον βόρειο τομέα της Β' Αθήνας αλλά ακόμη ο καθηγητής - αναλυτής δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις.

Η Ομάδα

Επικεφαλής της στενής ομάδας της Πειραιώς που ασχολείται με τις υποψηφιότητες και κάνει τις εισηγήσεις της στον πρόεδρο της ΝΔ είναι ο εξ απορρήτων σύμβουλός του Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο έτερος εξ απορρήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, Θανάσης Νέζης, έχει καθοριστική συμβολή, καθώς διατηρεί στενή επαφή με τον κομματικό μηχανισμό. Αυτονόητη είναι η ενασχόληση του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι γραμματέας της ΝΔ τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές μετά από πρόταση του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη την οποία ανακοίνωσε στο 12ο τακτικό συνέδριο του κόμματος στα μέσα Δεκεμβρίου.

Ρόλο διαδραματίζει ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο σύμβουλος στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναλύει το δύσκολο σταυρόλεξο των δημοσκοπήσεων. Η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της ΝΔ, Ρεββέκα Πιτσίκα, τρέχει την διαδικασία του Μητρώου νέας γενιάς στελεχών.

Βιογραφικό Ρουσόπουλου

Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας στις 13 Σεπτεμβρίου του 1963. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το 2014 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα Ιστορίας από το τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Η διδακτορική του διατριβή με θέμα "Identity disputes and politics at the end of the 17th century", ανέδειξε προβλήματα εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της Βενετίας στα τέλη του 17ου αιώνα.

Ξεκίνησε την δημοσιογραφική καριέρα του στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» (1981-1995) ενώ επίσης αρθρογραφούσε για πολλά χρόνια στο μηνιαίο περιοδικό «Elle». Για πολλά χρόνια παρουσίαζε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel την επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή "7+7" (1989-1999). Έχει συνεργαστεί επίσης με τον ραδιοσταθμό Αθήνα 9.84 (1987-1989) και τον τηλεοπτικό σταθμό Star Channel, στην εκπομπή "Επι-θέσεις" (1999). Έχει τιμηθεί με Βραβείο από το Ίδρυμα Μπότση καθώς και από την Τουρκική Ένωση Δημοσιογράφων Ραδιοτηλεόρασης με το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής τηλεοπτικής εκπομπής.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 2000 όταν ορίστηκε εκπρόσωπος της ΝΔ από τον τότε πρόεδρο Κώστα Καραμανλή. Μετά τις εκλογές του 2004, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής τον όρισε Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Την ίδια θέση συνέχισε να κατέχει στην κυβέρνηση Καραμανλή που προέκυψε από τις εκλογές του 2007. Παραιτήθηκε τον Οκτώβριο του 2008 όταν κορυφωνόταν η υπόθεση του Βατοπεδίου.

Τα τελευταία χρόνια είναι καθηγητής Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο της Κύπρου. Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα και έχουν δύο παιδιά.