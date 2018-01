Την έκδοση των οκτώ Τούρκων αξιωματικών περιμένει το «συντομότερο δυνατό» η Τουρκία όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος τόνισε ότι, «όσοι συμμετέχουν σε πραξικόπημα» και διαφεύγουν σε άλλες χώρες, «εκδίδονται», προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των κρατών, πάντα μέσα από το διάλογο.

«Πρόκειται για μία εξαιρετικά λανθασμένη απόφαση, αναφορικά με το θέμα της Ελλάδας. Η απόφαση αυτή κρίθηκε από το εφετείο. Ο αιτών άσυλο που συμμετείχε σε πραξιοκόπημα, επιστρέφεται το συντομότερο δυνατό. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι γειτονικές χώρες. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στο Αιγαίο. Τονίζουμε τη σημασία της επίλυσης των προβλημάτων αυτών, μέσω του διαλόγου», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης.

Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση της Τουρκίας στον απόηχο της σημερινής απόφασης του Εφετείου για αναστολή του ασύλου στον ένα από τους οκτώ Τούρκους αξιωματικούς, κάνοντας δεκτό το αίτημα της κυβέρνησης για προσωρινή αναστολή ασύλου στον Τούρκο αξιωματικό.

