Λίγο μετά τις 23:00 ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά με τον Νικολά Ντιμιτρόφ παρουσία και του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς στην Νέα Υόρκη, ωστόσο το πρωί της Παρασκευής (9:30) θα ξεκινήσει νέος κύκλος διαπραγματεύσεων.

Σε αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις το βάρος έπεσε στο ονοματολογικό και με δεδομένο πως το «Μακεδονία του Ίλιντεν», έχει καεί έπειτα από τις αντιδράσεις στην Ελλάδα, στο τραπέζι των συζητήσεων παραμένουν οι τέσσερις προτάσεις του Μάθιου Νίμιτς. Εξάλλου η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει πως συζητάει μόνο τις προτάσεις του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ.

Επομένως, υπό διαπραγμάτευση παραμένουν τα:

1. Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας)

2. Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)

3. Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας)

4. Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη)

Η πλευρά των Σκοπίων φέρεται να απορρίπτει το Vardarska. Ετσι, πιο πιθανά φαντάζουν πλέον το «NovaMakedonija» και το «GornaMakedonija», χωρίς να αποκλείεται να κατατεθεί κάποιο όνομα – έκπληξη.

New York: FM @NikosKotzias meets w/ #fYROM FM @Dimitrov_Nikola in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov στη Νέα Υόρκη παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz pic.twitter.com/Ib5rYLM3qO