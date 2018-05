Στις Βρυξέλλες συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Σκοπιανό καθώς Ελλάδα και ΠΓΔΜ δεν κατάφεραν να «τα βρουν» στη Νέα Υόρκη.

Την ανακοίνωση την έκανε ο ίδιος ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς.

«Οι δύο υπουργοί πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και θα συνεχίσουν εκεί τον διάλογο», είπε χαρακτηριστικά, αλλά απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση εάν θα υπάρξει συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ζόραν Ζάεφ στις Πρέσπες.

Συμπλήρωσε επίσης ότι «οι συνομιλίες έχουν εντατικοποιηθεί σημαντικά και οι δυο πλευρές έχουν σημαντικές θέσεις και εθνικά συμφέροντα που διακυβεύονται αλλά και οι δυο αναγνωρίζουν την σημασία της επίτευξης συμφωνίας και είναι αποφασισμένοι να το κάνουν».

Υπογράμμισε ακόμα πως οι διαφορές έχουν περιοριστεί και διαβεβαίωσε πως οι δύο πλευρές είναι δεσμευμένες για την εξεύρεση συμφωνίας. Σημείωσε επίσης πως τα μέτωπα της διαπραγμάτευσης είναι καλά προσδιορισμένα και έχουν γίνει πιο συγκεκριμένα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newpost.gr (διαβάστε αναλυτικά εδώ) κυβερνητικές πηγές παραδέχονταν πως η διαπραγμάτευση είναι δύσκολη και ουσιαστικά συνεχίζεται στη βάση των τριών προτάσεων – ονομάτων που κατέθεσε ο Μάθιου Νίμιτς (Gorna - Άνω, Nova - Νέα και Severna - Βόρεια). Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το «Βαρντάσκα» (Βαρδάρη) έχει χάσει έδαφος και δεν φαίνεται να προκρίνεται, επιβεβαιώνοντας έτσι πληροφορίες που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας από τη Νέα Υόρκη.

Πάγια είναι η ελληνική θέση πως για οποιαδήποτε συμφωνία προϋπόθεση είναι πέρα από το erga omnes και οι συνταγματικές αλλαγές.

Εξάλλου, την Παρασκευή ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Γιάννη Μπουτάρη είπε σε δημοσιογράφους: «Βρισκόμαστε σε μία διαπραγμάτευση, η οποία είναι ευαίσθητη, είναι κρίσιμη και έχουν γίνει βήματα μπροστά. Προχωράμε υπερασπιζόμαστε μια εθνική θέση. Μιας και βρίσκομαι εδώ, να το πω και αυτό, διότι ακούω ορισμένους οι οποίοι λένε «μην παραδώσετε». Εδώ εμείς επιδιώκουμε να πάρουμε πίσω, όχι να παραδώσουμε κάτι το οποίο εδώ και 70 χρόνια έχει παραδοθεί. Από άλλους, όχι από μας. Οι βόρειοι γείτονές μας εδώ και πάνω από 70 χρόνια έχουν μια κρατική οντότητα, στο πλαίσιο της γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, είτε ως αυτόνομο κράτος αργότερα, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, που λέγονται Μακεδονία. Και φέρουν ένα όνομα, το οποίο χωρίς κανέναν άλλον προσδιορισμό παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και στη βαριά πολιτισμική κληρονομιά της ελληνικής Μακεδονίας. Αυτό πάμε να πάρουμε πίσω. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι ανόητοι λένε «πάτε να δώσετε». Πάμε να πάρουμε, δεν πάμε να δώσουμε. Πάμε να συμφωνήσουμε με τους γείτονές μας, που, και αυτό είναι το οξύμωρο, έχουν μια κρατική οντότητα που επί 70 χρόνια λέγεται Μακεδονία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και την ιστορική αυτή διαδρομή. Έχουν ρίζες σλάβικες και αλβανικές. Και το παραδέχονται οι άνθρωποι».

Πρόσθεσε μάλιστα πως «το να κερδίσουμε έναν προσδιορισμό μπροστά από το όνομα Μακεδονία, είναι μια μεγάλη νίκη. Και ακόμα μεγαλύτερη να συμφωνήσουμε ότι άλλο πράγμα η δική μας Μακεδονία με την μακρά παράδοση του αρχαίου ελληνικού κόσμου και άλλο η δική τους παράδοση και το δικό τους πολιτισμικό πρόσημο. Δεν το αγνοούμε, δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα και είναι καιρός να συνυπάρχουμε και να ζούμε ειρηνικά προς όφελος της περιοχής μας».

New York: FM @NikosKotzias & #fYROM FM @Dimitrov_Nikola carry on with talks in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Οι συνομιλίες ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov συνεχίζονται παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz στη Νέα Υόρκη pic.twitter.com/ges7zpwEgO