Νέα σφοδρή επίθεση κατά των Ελλήνων εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας «χρεοκοπημένη» και «τελειωμένη», κάνοντας αναφορά στις οικονομικές δυσκολίες της Τουρκίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση του οικονομικού επιμελητηρίου της Άγκυρας, ο Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά:

«Οι γείτονές μας στην Ελλάδα έχουν χρεοκοπήσει, είναι τελειωμένοι, ωστόσο έχει αναβαθμιστεί η πιστοληπτική τους ικανότητα. Αυτοί (σ.σ. οι Έλληνες) έχουν βυθιστεί, έχουν καταρρεύσει και τους σώζετε αναβαθμίζοντας τους; Δείτε τους δρόμους και δείτε πώς είναι».

Turkey's #Erdogan: Our neighbour #Greece has gone bankrupt, finished, yet they [credit rating agencies] raised its rating fourfold. These [Greece] people have sunk, collapsed, are you able to save them by raising its rating? Look at their streets & see how [terrible] they are now pic.twitter.com/gLWoqFAYni