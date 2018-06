Όλα τα συνταγματικά, κοινοβουλευτικά και θεσμικά όπλα που έχει στη διάθεσή της, θα χρησιμοποιήσει η ΝΔ, προκειμένου να μην προχωρήσει η συμφωνία που προανήγγειλε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα. Σε κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην οδό Πειραιώς, μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού, έπεσαν στο τραπέζι όλες οι επιλογές και αποφασίστηκαν οι κινήσεις που θα γίνουν, οι οποίες ωστόσο, όπως τόνιζε στο newpost.gr, στενός συνεργάτης του προέδρου της ΝΔ, «δεν ανακοινώνονται σε τηλεοπτικό χρόνο».

Ο πρώτος άσος που θα βγάλει στο τραπέζι ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχει στο Σύνταγμα, βάση του οποίου ένας πρωθυπουργός μπορεί να υπογράψει μια διεθνή συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη στήριξη έστω της κυβέρνησής του. Όπως τονίζουν από το επιτελείο του προέδρου της ΝΔ, «ούτε αυτό δεν έχει ο κ. Τσίπρας, και θέλει να δεσμεύσει την χώρα με μια κακή συμφωνία». «Εξυπακούεται ότι η ΝΔ θα δώσει τη μάχη για να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική υπερηφάνεια του ελληνικού λαού» ξεκαθαρίζουν.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εντάσσεται και η σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο θα επισημάνει ότι «ο πρωθυπουργός δεν νομιμοποιείται να δεσμεύσει τη χώρα σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία όταν δεν διαθέτει καν τη νομιμοποίηση της κυβέρνησης του για να το πράξει». Ήδη στη χθεσινή δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο ραντεβού του με τον Προκόπη Παυλόπουλο, υπενθύμισε πως ο ΠτΔ, είναι ο «θεσμικός εγγυητής του πολιτεύματος», όρος που δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία.

Ενδιαφέρον ωστόσο θα έχει η αντίδραση του κ. Παυλόπουλου, σε περίπτωση που ο κ. Μητσοτάκης του ζητήσει να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Όπως υπενθύμιζαν πάντως με νόημα, συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ, «εκτός των άλλων ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι και διακεκριμένος συνταγματολόγος». Πέρα από την πρώτη κίνησή του στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο, ο κ. Μητσοτάκης θα καλέσει τον κ. Τσίπρα να μην υπογράψει τη συμφωνία.

"Δεν υπάρχει Erga Omnes"

Ο βασικός λόγος που η συγκεκριμένη συμφωνία θεωρείται από τη ΝΔ, «κακή» για την ελληνική πλευρά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι περιλαμβάνει, όπως λένε, «απαράδεκτες εθνικές υποχωρήσεις». Μεταξύ αυτών είναι η εκχώρηση της «μακεδονικής γλώσσας» και της «μακεδονικής εθνότητας», στοιχεία που σύμφωνα με τα γαλάζια στελέχη, εξ αρχής δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από τους Έλληνες και προφανώς τη ΝΔ, ενώ δεν υφίσταται και το Erga Omnes.

Όπως εξηγούν από την οδό Πειραιώς, ενώ σε όλο τον κόσμο τους πολίτες της FYROM θα τους αποκαλούν Μακεδόνες (Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia) μόνο στην Ελλάδα θα λέγονται «πολίτες της Severna Makedonja». «Είναι αυτό Εrga Οmnes; Δηλαδή το ίδιο όνομα για όλες τις χρήσεις εντός και εκτός σκοπιανών συνόρων; Διότι αν υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία το Severna Makedonija και πολύ περισσότερο το North Macedonia θα γίνει πολύ σύντομα σκέτο Μακεδονία», επισημαίνουν.

Υπό τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες του newpost.gr, στην ενημέρωση που θα κάνει στη Βουλή, πιθανότατα την Παρασκευή, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης θα τον ρωτήσει, πως αισθάνθηκε χθες ως πρωθυπουργός της Ελλάδας όταν άκουσε τον κ. Ζάεφ να πανηγυρίζει επειδή η συμφωνία κατοχυρώνει την «Μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα για τους συμπατριώτες του. Όπως θα υπογραμμίσει ο πρόεδρος της ΝΔ η δήθεν «Μακεδονική γλώσσα» και η δήθεν «Μακεδονική εθνότητας», συνιστούν τη ρίζα του αλυτρωτισμού των γειτόνων.

Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης θα καλέσει τον κ. Τσίπρα να απαντήσει και για το γεγονός ότι το Severna Makedonija θα ισχύει μόνο για τις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τα Σκόπια, ενώ για τις σχέσεις των Σκοπίων με όλες τις υπόλοιπες χώρες θα ισχύει το North Macedonia. «Έχει και προπαγάνδα τα όρια της. Είναι αδιανόητο να πανηγυρίζει η κυβέρνηση ως επιτυχία της ότι όλος ο κόσμος θα αποκαλεί στο εξής "Μακεδόνες" τους γείτονες με την έγκριση της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος της οδού Πειραιώς.