Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής με αντικείμενο την προσφυγική κρίση συγκαλείται την Κυριακή 24 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, λίγες ημέρες πριν από το τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 28 και 29 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

Η «μίνι» Σύνοδος πραγματοποιείται ύστερα από πρωτοβουλία της Γερμανίδας Καγκελαρίου, Άνγκελα Μέρκελ, και θα αφορά τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από το πρόβλημα του προσφυγικού. Στη Σύνοδο θα συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Αυστρία και η Γαλλία.

«Συγκαλώ μια άτυπη συνάντηση εργασίας για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου στις Βρυξέλλες την Κυριακή, προκειμένου να δουλέψουμε με μια ομάδα αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων οι οποίοι ενδιαφέρονται να βρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις, πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», αναφέρει σε tweet ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Δείτε το tweet του προέδρου της Κομισιόν:

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v