Μετά τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Τζέρφρι Πάιατ, και η πρεσβευτής της Βρετανίας Κέιτ Σμιθ αντέδρασε έντονα στην χορήγηση νέας 48ωρης άδειας στον καταδικασμένο για συμμετοχή στη «17 Νοέμβρη» Δημήτρη Κουφοντίνα.

«Συμφωνώ. Η θέση μας είναι γνωστή. Προσβολή στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους» έγραψε σήμερα σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, η Κέτι Σμιθ, έχοντας αναδημοσιεύσει στην αμέσως προηγούμενη ανάρτησή της την ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας, με την οποία εκφράζει την καταδίκη της «για την τρίτη χορήγηση άδειας στον καταδικασμένο τρομοκράτη και δολοφόνο».

We thoroughly condemn this third furlough granted to a convicted terrorist and murderer. It’s a shameful injustice to his many victims’ families and a further incentive for his anarchist followers to commit violent and destructive acts in his name. https://t.co/lKkdcc7FmH