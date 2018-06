Το ενδιαφέρον τους για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα, εξέφρασαν οι δύο μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες της Κίνας, iQiyi/ Baidu και Alibaba / Youku σε συναντήσεις με τον ΓΓΕΕ κ. Λευτέρη Κρέτσο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Πεκίνο (19-20 Ιουνίου).



Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια σειρά από ανάλογα roadshows της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την παρουσίαση του νέου τοπίου που διαμορφώνεται στον τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και παραγωγής στη χώρα μας, χάρη στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί στον τομέα αυτό.



Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης και δημοφιλέστερης κινεζικής εταιρείας διαδικτυακής ψυχαγωγίας, iQiyi, κ. Gong Yu, σε συνάντησή του με τον κ. Κρέτσο, υπογράμμισε την πρόθεση της εταιρείας να διερευνήσει τις δυνατότητες πραγματοποίησης εκπομπών οπτικοακουστικού περιεχομένου στον ελληνικό χώρο, αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η χώρα μας. Η διαδικτυακή πλατφόρμα iQIYI, θυγατρική της Baidu China, πρόβαλε πριν δύο χρόνια τη δραματική σειρά «Descendants of the Sun», μέρος της οποίας γυρίστηκε στη Ζάκυνθο, και η οποία είχε ένα δισεκατομμύριο downloads στον κινεζικό ψηφιακό χώρο.



Επίσης η επικεφαλής αρχισυντάκτρια της διαδικτυακής πλατφόρμας Youku, θυγατρικής του ομίλου Alibaba κα Zhang Lina, η Αντιπρόεδρος κα Yang και ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής Πολιτιστικού Προγράμματος της εταιρείας κ. He, εξέφρασαν εμπράκτως το ενδιαφέρον του κινεζικού κολοσσού online video (που συχνά αποκαλείται και «κινέζικο Youtube»), για την παραγωγή προγραμμάτων μυθοπλασίας και πολιτιστικού περιεχομένου στη χώρα μας. Κατά την διάρκεια της 90λεπτης συνάντησης στα γραφεία της Alibaba στο Πεκίνο, αποφασίσθηκε η επίσκεψη στην Ελλάδα, το προσεχές φθινόπωρο, του διασημότερου Κινέζου παρουσιαστή talk - show, κου Gao Xiasong για τα γυρίσματα της εκπομπής «Morning Call» (με αναμενόμενη τηλεθέαση 40 εκατομμυρίων χρηστών).



Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της διήμερης παραμονής του στην κινεζική πρωτεύουσα ο κ. Κρέτσος συναντήθηκε με στελέχη της κρατικής εταιρείας οπτικοακουστικών παραγωγών China International Communication Center, με τον Αντιπρόεδρο της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής Πεκίνου κο Han, με τον Γενικό Γραμματέα της China Film Association κο Rao, καθώς και με στελέχη της εταιρείας οπτικοακουστικών παραγωγών και διανομής-προβολής ταινιών Mei Xing.