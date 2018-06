Ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ είχε τάξει να στέλνει πακέτα με ντομάτες ως δώρο σε όποιον τάσσονταν υπέρ της άμεσης έναρξης των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ ωστόσο στην παρούσα φάση μάλλον θα πάρει πίσω την υπόσχεσή του.

Αιτία φαίνεται να στάθηκαν οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από κάποιες χώρες στο να ανοίξει ο δρόμος για τις διαπραγματεύσεις.

Την Κυριακή ο Νικολα Ντιμιτρόφ είχε γράψει στο twitter «Οι πιο νόστιμες ντομάτες στον κόσμο! Σε όποιον υποστηρίξει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της “Μακεδονίας” με την ΕΕ την επόμενη εβδομάδα, υποσχόμαστε να του στείλουμε ένα πακέτο με φρέσκες ντομάτες “Μακεδονίας”, μέσω ταχυδρομείου».

Την παραπάνω ανάρτηση ήρθε να διαδεχθεί η σημερινή τοποθέτηση του Σκοπιανού ΥΠΕΞ με την οποία έδινε ουσιαστικά μια «γεύση» για τα όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Σήμερα υπήρξαν αρκετά σκαμπανεβάσματα», έγραψε ο Ντιμιτρόφ στο Twitter, αναφερόμενος στο γεγονός ότι κάποιες χώρες αντιδρούσαν στο να ανοίξει ο δρόμος για τις διαπραγματεύσεις. «Θα κρατήσουμε τις ντομάτες για τον εαυτό μας, προς το παρόν. Ο Ιούνιος του 2019 δεν είναι τόσο μακριά», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ.

Today has been quite a rollercoaster! We will keep the tomatoes for ourselves for now. June 2019 is not that far anyway :) https://t.co/tbEqWI5Ik8