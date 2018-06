Αναταραχή επικρατεί στο Ποτάμι, στον απόηχο της αναξαρτητοποίησης του Γιώργου Λαζαρίδη από τους ΑΝΕΛ και των σεναρίων περί διεύρυνσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν πυκνώσει οι φήμες περί στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ από το Ποτάμι, με τον Σταύρο Θεοδωράκη να προσπαθεί να τις διαψεύσει μετ επιτάσεως: «Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley», έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley. — Stavros Theodorakis (@St_Theodorakis) June 27, 2018

Ωστόσο, ο βουλευτής του κόμματος Σπύρος Δανέλλης αναζωπύρωσε εκ νέου τις φήμες και μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ διαμήνυσε πως το Ποτάμι και συνολικά το Κίνημα Αλλαγής θα πρέπει να βάλει «πλάτη» στην κυβέρνηση, εάν συνεχιστούν οι διαρροές από την κυβερνητική πλειοψηφία.



«Εάν θεωρούμε ότι είναι η συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ είναι πραγματικά δυσβάστακτη - σε σχέση με το πολιτικό κόστος - αν δεν είμαστε υποκριτές, τότε θα πρέπει να προτείνουμε στη θέση των ΑΝΕΛ, να υπάρχει στήριξη από τις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές, μέσα σε ένα προγραμματικό πλαίσιο».

Συνεχίζοντας, ο βουλευτής τόνισε πως «όσοι μήνες μένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές – είναι 1 χρόνος, οκτώ μήνες, δέκα μήνες - για αυτό το χρονικό πλαίσιο με ένα στενό προγραμματικό πλαίσιο που θα προβλέπει κάποια θέματα, να μπορέσουμε να δώσουμε μία προοδευτική λύση για να διασφαλίσουμε την επίλυση του Μακεδονικού, το οικονομικό κλπ».

Ερωτηθείς αν θα συμμετείχε το Ποτάμι στην κυβέρνηση μαζί με τους Ανεξάρτητους Ελληνες, σημείωσε: «Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε εμείς με δυνάμεις όπως οι ΑΝΕΛ. Βάζουμε πλάτη αλλά χωρίς τους ΑΝΕΛ. Και νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι και η αντίληψη του ΚΙΝΑΛ».