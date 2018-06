Το Ποτάμι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση σε περίπτωση ψήφου εμπιστοσύνης, ούτε θα αντικαταστεί τους Ανεξάρτητους Έλληνες, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του κόμματος Σταύρος Θεοδωράκης, στον απόηχο της αναταραχής που προκλήθηκε από τη δήλωση του Σπύρου Δανέλλη.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης έκανε στους δημοσιογράφους δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Σπύρος Δανέλλης έχει τις προσωπικές του απόψεις, είναι γνωστές και δεν σχετίζονται με τη συγκυρία. Η θέση του Κινήματός μας, όμως, είναι ξεκάθαρη. Προωθούμε βελτιώσεις και αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά δεν στηρίζουμε την κυβέρνηση σε περίπτωση ψήφου εμπιστοσύνης και δεν αντικαθιστούμε στην κυβέρνηση τους ΑΝΕΛ. Και σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι και κατηγορηματικοί».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ, ουσιαστικά ο κ. Δανέλλης εκλήθη να επεξηγήσει τη δήλωση περί συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε λόγο για διαφορετική ερμηνεία των όσων είπε, ωστόσο όλοι εμφανίστηκαν αντίθετοι σε οποιαδήποτε προοπτική στήριξης της κυβέρνησης.

Κατά τις ίδιες πηγές, σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει και το Πολιτικό Συμβούλιο του Ποταμιού στη Σεβαστουπόλεως.

Αναταραχή στο ΚΙΝΑΛ

Η δήλωση Θεοδωράκη, έρχεται στον απόηχο της αναταραχής που προκάλεσε στο Ποτάμι και συνολικότερα στο Κίνημα Αλλαγής, η δήλωση του κ. Δανέλλη που υπονοούσε ότι θα πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση εάν συνεχιστούν οι διαρροές και τεθεί εν αμφιβόλω η κυβερνητική σταθερότητα.

Ο βουλευτής είχε σημειώσει πως «όσοι μήνες μένουν μέχρι τις επόμενες εκλογές – είναι 1 χρόνος, οκτώ μήνες, δέκα μήνες - για αυτό το χρονικό πλαίσιο με ένα στενό προγραμματικό πλαίσιο που θα προβλέπει κάποια θέματα, να μπορέσουμε να δώσουμε μία προοδευτική λύση για να διασφαλίσουμε την επίλυση του Μακεδονικού, το οικονομικό κλπ».

Τον κ. Δανέλλη άδειασε ο πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης: «Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley», έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Twitter.



Σφοδρότερες ήταν οι αντιδράσεις των βουλευτών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. «Ο ορισμός της πολιτικής ξεφτίλας στη παρακάτω δήλωση! Πως το είπε το Μαξίμου, συμφέροντα «εξαγοράζουν» βουλευτές; Σταύρο δεν αξίζεις αυτό το πολιτικό τέλος που σε οδηγούν. Δανέλλης:Το Ποτάμι θα βάλει πλάτη στην κυβέρνηση αν οι ΑΝΕΛ δεν συμμετέχουν στο σχήμα» ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Αλλά και η Εύη Χριστοφιλοπούλου εξαπέλυσε πυρά κατά του κ. Δανέλλη: «Συμφωνούν οι λοιποί βουλευτές του Ποταμιού με τον Σπύρο Δανέλλη να αναλάβουν τα ρεπό των ΑΝΕΛ, στηρίζοντας την παρέα Τσίπρα; Ο εν λόγω συνάδελφος συμμετείχε και ψήφισε στο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής πως δεν θα γίνουμε δεκανίκι κανενός ΣΥΡΙΖΑ ή ΝΔ. Τι λένε οι υπόλοιποι στο Ποτάμι;», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η βουλευτής και πρώην υπουργός.

Υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο κ. Δανέλλης προχώρησε σε νέα, διευκρινιστική ανάρτηση στα social media: «Θα το πω για πολλοστή φορά, μήπως και σταματήσει η παραφιλολογία. Είμαι και θα παραμείνω βουλευτής του Ποταμιού. Έχω όμως και το θάρρος των προσωπικών μου απόψεων. Και έχω ξεκαθαρίσει ότι αν ήταν να πάω κάπου, θα παρέδιδα την έδρα στο Ποτάμι».