Στον Σεπτέμβριο του 2019 τοποθετεί τις εκλογές στην Ελλάδα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Τέρενς Κουίκ.

Μιλώντας μετά την τριμερή συνάντηση Κύπρου- Ελλάδος- Αιγύπτου για θέματα Διασποράς, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, ο κ. Κουίκ δήλωσε: «Συζητήσαμε σχέδια μέχρι το καλοκαίρι το 2019. Η Ελλάδα θα έχει εκλογές, όπως ξέρετε, τον Σεπτέμβριο του 2019, άρα επεξεργαζόμαστε πράγματα από τώρα μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι και όχι μόνο για φέτος». Το κάνουμε, πρόσθεσε, με πλήρη συναίσθηση ότι μια συνεργασία πρέπει να σχεδιάζεται και μακροπρόθεσμα.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Νόστος-Επιστροφή», ο υφυπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η επόμενη εκδήλωση θα γίνει περί τα τέλη Οκτωβρίου στο Λονδίνο, ενώ στα μέσα Σεπτεμβρίου μια ομάδα νέων από τις τρεις χώρες θα επισκεφθεί την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, συζητώντας ξεχωριστές θεματικές, όπως τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την παιδεία και τα πανεπιστήμια. Ο κ. Κουίκ είπε πως «το Nostos - The Return» μπορεί να συνδυαστεί ως «Nostos - The Return of our Treasures». Ο υφυπουργός έκανε αναφορά στην πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και προσέθεσε: «Δηλαδή να βάλουμε στην πράξη και με τη βοήθεια των νέων, αλλά και εκείνων οι οποίοι θα έλθουν στα στρογγυλά τραπέζια - καθηγητές πανεπιστημίων, αρχαιολόγοι - για να παλέψουμε για την επιστροφή των θησαυρών μας από τα ξένα μουσεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ