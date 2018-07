Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναγνωρίσει την ΠΓΔΜ ως «Μακεδονία» εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και όπως φαίνεται η συμφωνία των Πρεσπών δεν άλλαξε – για την ώρα - κάτι.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς με ανάρτηση του στο Twitter τονίζει ότι μίλησε με τον «Μακεδόνα» πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ.

Σε δύο αναρτήσεις του ο κ. Πενς μίλησε για ιστορική συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για ένταξη των Σκοπίων στην ΕΕ. «Μίλησα με τον ‘Μακεδόνα’ πρωθυπουργό, Ζόραν Ζάεφ, για να του προσφέρω την υποστήριξη των ΗΠΑ στην ιστορική συμφωνία για την επίλυση του μακροχρόνιου προβλήματος του ονόματος με την Ελλάδα. Η επιτυχής εφαρμογή της συμφωνίας θα ανοίξει την πόρτα για την ένταξη στην Ευρώπη και θα ενισχύσει την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής», γράφει στο πρώτο εξ αυτών.

Spoke to Macedonian Prime Minister @Zoran_Zaev to offer U.S. support for the historic agreement to resolve the long-standing name issue with Greece. The successful implementation will open the door to European integration and bolster the region’s prosperity and stability.