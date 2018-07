Η διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μόσχα κλιμακώθηκε την Παρασκευή, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να καλεί για εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη, και να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για τις απελάσεις των Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα.

Το ρωσικό Interfax μετέδωσε ότι ο Έλληνας πρέσβης στη Μόσχα Ανδρέας Φρυγανάς κλήθηκε στο ρωσικό ΥΠΕΞ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το λόγο.

Είναι ωστόσο προφανές ότι η εξέλιξη σχετίζεται με την υπόθεση της απέλασης δύο Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα, και της απαγόρευσης εισόδου σε άλλους δύο Ρώσους, με την Αθήνα να τους κατηγορεί για χρηματισμό αξιωματούχων και άλλες παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την ΠΓΔΜ.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει στο μεταξύ πως η Μόσχα θεωρεί πως πίσω από τις απελάσεις των Ρώσων βρίσκεται η Ουάσιγκτον.

Μάλιστα η Μόσχα υποστήριξε την Πέμπτη ότι η ΠΓΔΜ «απορροφάται διά της βίας» στο ΝΑΤΟ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ρωσικού ΥΠΕΞ δημοσιοποιήθηκε από τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό:

«Στις 13 Ιουλίου εκλήθη στο ΥΠΕΞ της Ρωσίας ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Ρωσική Ομοσπονδία Ανδρέας Φρυγανάς, στον οποίο εκφράστηκε αποφασιστική διαμαρτυρία σχετικά με την απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών και την απαγόρευση εισόδου σε άλλους δύο πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Υπογραμμίστηκε ότι αντιμετωπίζουμε την ενέργεια αυτή ως απολύτως αβάσιμη, χωρίς θεμελίωση με γεγονότα από την ελληνική πλευρά, κινούμενη σε σύγκρουση με τον χαρακτήρα των διμερών σχέσεών μας και ικανή να τους προκαλέσει σοβαρή βλάβη.

Είναι προφανές ότι πίσω από την αντιρωσική απόφαση της κυβέρνησης της Ελλάδας, που ήταν αφιερωμένη στην έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, βρίσκεται η Ουάσιγκτον, η οποία ανοιχτά υποστήριξε τις ενέργειες αυτές με δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ».

Τη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ελλάδα, που υπερασπίζεται την κυριαρχία της εξέφρασε, μέσω ανάρτησή της στο Twitter, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Χίθερ Νάουερτ.

Η «Ελλάδα απέλασε δυο Ρώσους διπλωμάτες και απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε ακόμη δύο, οι οποίοι προσπάθησαν να παρέμβουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Στηρίζουμε την Ελλάδα που υπερασπίζεται την κυριαρχία της», έγραψε η κ. Νάουερτ.

#Greece expelled two Russian officials and barred entry of two others for attempting to interfere in Greek politics. We support Greece defending its sovereignty. #Russia must end its destabilizing behavior.