«Λυπημένος από τις εικόνες που έρχονται από την Ελλάδα. Την βαθύτερη συμπάθειά μου για τα θύματα των πυρκαγιών και τις οικογένειες και τους φίλους. Μαζί με τις δασικές πυρκαγιές στην Σουηδία δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ απέναντι σε καταστροφές σαν κι αυτές», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ​.

Saddened to see the images coming from Greece. My deepest sympathy to the victims of the #Greecefires and their families & friends. Also the forest fires in Sweden show that European solidarity is more important than ever in the face of disasters such as these.