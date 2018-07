Στο Υπουργείο Άμυνας, όπου είχε συνάντηση με τον κ. Π. Καμμένο, βρέθηκε νωρίτερα ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάιατ.

Ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία ενώ υπογράμμισε την ετοιμότητα των ΗΠΑ να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια.



Just finished at Hellenic Ministry of Defense, where I offered US condolences on the horrific losses from Attica fires. Minister @PanosKammenos briefed on his survey of affected areas and @Hellenic_MOD actions. @US_EUCOM fully engaged in support.