Προσβλητική και «αηδιαστική» χαρακτηρίζει τη δήλωση του Σουηδού πρώην πρωθυπουργού Καρλ Μπιλντ για τις φονικές πυρκαγιές, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter ο Μπιλντ γράφεθ «Φρικτός ο απολογισμός των νεκρών στις πολύ επικίνδυνες πυρκαγιές στην Ελλάδα. Οι χώρες της ΕΕ έρχονται να βοηθήσουν. Πάλι».

Horrible death toll in very dangerous wild fires in Greece. EU countries coming to help. Again. https://t.co/oscRDOUSyN

Απαντώντας στον Σουηδό πολιτικό, ο κ. Παπαδημούλης επισήμανε πως «την καλύτερη απάντηση στον κυνισμό του συντηρητικού πολιτικού τη δίνει η ΕΕ προς τη δοκιμαζόμενη από τις πυρκαγιές Σουηδία», επισημαίνει ο κ. Παπαδημούλης σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Η Σουηδία πλήττεται το τελευταίο διάστημα από μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Shameful & disgusting statement by former PM @carlbildt on European solidarity towards #Greece regarding wild fires. The best reply to the conservative politician comes from EU support towards #Sweden’s similar disaster. https://t.co/RpYIvr1sDG pic.twitter.com/aGp8p5As8e