Με μια ανάρτηση στο Twitter σχολίασε ο πρόεδρος της Κ.Ο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια.

«Είναι θετικό το ότι η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως λόγω της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν συνέβη πολύ νωρίτερα και πολύ φθηνότερα για τους Έλληνες πολίτες» σημείωσε ο κ. Βέμπερ και πρόσθεσε:

«Ο τρόπος των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πρέπει να συνεχιστούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ώστε η οικονομική ανάπτυξη και η σταθερότητα του ευρώ να διασφαλιστεί μόνιμα».

It is good that #Greece exits its bailout. Nevertheless we don’t have to forget that due to the SYRIZA government this didn’t happen much earlier and much cheaper for the Greek people. @neademokratia @ND_Europarl 1/2