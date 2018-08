Σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη χαρακτηρίζουν τη λήξη του ελληνικού προγράμματος διάσωσης οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τονίζουν όμως ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί για να μην υπάρξει πισωγύρισμα.

«Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης και σταθερότητας» επισημαίνει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κομισιόν τονίζει ότι «η Ελλάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία» το τριετές πρόγραμμα στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM). «Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος είναι απόδειξη των προσπαθειών του ελληνικού λαού, της δέσμευσης της χώρας για μεταρρυθμίσεις και της αλληλεγγύης των ευρωπαίων εταίρων», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Kαλή ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη» χαρακτηρίζει τη σημερινή, εκπρόσωπος της Άνγκελα Μέρκελ, σε αποκλειστική δήλωση προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος του ΕΜΣ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα, η οποία θα χρηματοδοτείται μελλοντικά και πάλι με τις δικές της δυνάμεις», τονίζει.

Και καταλήγει επισημαίνοντας πως «για να διασφαλιστεί η επιτευχθείσα πρόοδος είναι τώρα σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει στον δρόμο που έχει ακολουθήσει. Οι συμφωνίες του Eurogoup του Ιουνίου αυτού του έτους έθεσαν για αυτό μια σημαντική βάση».

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης και σταθερότητας αποτελεί σημαντική στιγμή για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι εταίροι επέδειξαν την αλληλεγγύη τους και ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε σε κάθε πρόκληση με χαρακτηριστικό θάρρος και αποφασιστικότητα. Πάντα αγωνίστηκα για να παραμείνει η Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης. Καθώς ο ελληνικός λαός αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, θα μπορεί να βρίσκει πάντα σ' εμένα έναν σύμμαχο, έναν συνεργάτη και έναν φίλο».

