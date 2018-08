Στον Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπο του κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν, απαντά με ανάρτηση του στο Twitter ο τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος​.

Στο μήνυμα του ο βουλευτής της ΝΔ υπογραμμίζει πως «οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν υπηρετούνται με συνεχή εμπρηστική ρητορεία και επιθέσεις κατά της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης».

Τονίζει ακόμα πως «ο σεβασμός της δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιθυμητές φιλικές σχέσεις των χωρών μας».

Good morning mr @omerrcelik

Greek-Turkish relations cannot be improved with inflammatory rhetoric & unwarranted attacks on the independent Greek Judiciary. Respect for democracy & international law is a necessary precondition for securing friendly relations between our countries.