Με ανάρτηση του στο Twitter ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, αποχαιρέτησε τον Γερουσιαστή Τζον Μακέιν που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

«Έχω τόσες πολλές αναμνήσεις από την επαγγελματική αβρότητα και σοφία που μοίρασε ο Γερουσιαστής Μακέιν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά μια από αυτές που θα μου μείνει αξέχαστη είναι η ημέρα που τον σύστησα σε αυτούς τους δύο άλλους θρύλους. Είθε όλοι να γίνουμε αντάξιοι των αξιών που πρέσβευε. Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του», έγραψε.

I have so many memories of the professional courtesies & wisdom Senator McCain has shared through my career, but one I’ll treasure is the day I introduced him to these two other legends. May we all live up to the values he personified. My deepest condolences to the McCain family. pic.twitter.com/djGi1spuF4