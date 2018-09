Ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της Συνθήκης για την ΕΕ κατά της Ουγγαρίας, λόγω των συνεχών παραβιάσεων των ευρωπαϊκών αξιών από την κυβέρνηση Όρμπαν, έκανε την ακόλουθη δήλωση, ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως η ΝΔ θα στηρίξει τη διαδικασία.

Η δήλωση θα μπορούσε να εκληφθεί και ως απάντηση στην κυβέρνηση που κατηγορεί την ΝΔ ότι ταυτίζεται ιδεολογικά με την κυβέρνηση Όρμπαν.



«Η Νέα Δημοκρατία θα υπερψηφίσει την έκθεση Sargentini που καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει την προβλεπόμενη διαδικασία κυρώσεων κατά της Ουγγαρίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να δεχθούμε συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τον πυρήνα των δημοκρατικών αξιών και αρχών μας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η δήλωση αναρτήθηκε και στον λογαριασμό του στο Twitter στα αγγλικά.

Nea Demokratia will vote in favor of the Sargentini Report, inviting the Council to proceed according to Article 7 against #Hungary. We cannot and will not compromise on issues that relate to our core democratic values and principles. #epp #EPlenary