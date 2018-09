Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας, για να συμμετάσχει στις διαδικασίες της 73ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά συναντήσεων και επαφών με αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους διεθνών οργανισμών και θεσμικούς επενδυτές.

Μάλιστα, την Τρίτη στις 18.30 (ώρα Ελλάδας) θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και την Παρασκευή στις 00.50, με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες.

Επίσης ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συναντήσεις εργασίας με στελέχη της Bank of America Merrill Lynch και της Morgan Stanley.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

- Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου

Μεταξύ 15:00 και 18:00 (22:00 – 01:00): Ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη «Νέλσον Μαντέλα»

- Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου

08:00 (15:00) υποδοχή του γ.γ. ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων

09:00 (16:00) Έναρξη Γενικής Συζήτησης 73ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Making the UN relevant to all people: Global Leadership and shared responsibilities for peaceful, equitable and sustainable societies»

11:30 (18:30) Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

13:15 (20:15) Γεύμα του γ.γ. ΟΗΕ προς τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών

17:00 (00:00) Ομιλία στο Concordia

- Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου

8:30 (15:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Bank of America Merrill Lynch

10:30 (17:30) Συνάντηση Εργασίας με στελέχη της Morgan Stanley

- Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου

17:50 (00:50) Συνάντηση με τον γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες

19:30 (02:30) Παρουσία στο Ετήσιο Δείπνο της Global Hope Coalition, όπου θα γίνει βράβευση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τη στάση της χώρας στην προσφυγική κρίση

- Παρασκευή 28, Σεπτεμβρίου

12:30 (19:30) Ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών