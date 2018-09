«Η σύλληψη και η κράτηση Ελλήνων δημοσιογράφων είναι αποτρόπαιη και αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες» γράφει στο Twitter ο Μάνφρεντ Βέμπερ σχολιάζοντς τη σύλληψη της διεύθυνσης και ρεπόρτερ της εφημερίδας Φιλελεύθερος έπειτα από μήνυση του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου.

«Η ελευθερία του Τύπου είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Δημοκρατίας και θα πρέπει να τη σέβονται και να την προφυλάσσουν όλοι» τονίζει, μετά τις αντίστοιχες δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ, η οποία είναι μέλος του ΕΛΚ.

The arrest and detention of Greek journalists is appalling and against European values. Freedom of the press is one of the fundamental pillars of democracy, and should be respected and guarded by all. @EPPGroup