Πρόταση να δημιουργηθούν μόνιμες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα στο Βόλο, τη Λάρισα και την Αλεξανδρούπολη κατέθεσε ο Πάνος Καμμένος στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν την Τετάρτη στο αμερικανικό Πεντάγωνο.

Όπως ακούγεται να λέει ο κ. Καμμένος στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών:

«Η Ελλάδα θεωρεί τις ΗΠΑ στρατηγικό εταίρο και σύμμαχο, τον μοναδικό θα τολμούσα να πω. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα οι ΗΠΑ να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη χώρα σε μία πιο μόνιμη βάση όχι μόνο στον Κόλπο της Σούδας, αλλά επίσης στον Βόλο, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη».

Earlier today, #SecDef Mattis met with #Greek Defense Minister Panagiotis Kammenos at the #Pentagon where they reaffirmed the long-standing defense relationship between the U.S. and Greece. pic.twitter.com/C4FuePAz25