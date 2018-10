Ενδεχόμενη απόφαση για την αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού πριν εκτίσει την ποινή του θα προσέβαλε τη μνήμη των μελών της αμερικανικής αποστολής που σκότωσε και των οικογενειών τους, αναφέρει σε ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σάββας Ξηρός, που έχει καταδικαστεί σε πέντε φορές ισόβια για συμμετοχή στην οργάνωση 17Ν, ζητά την αποφυλάκισή του με όρους.

Η ανάρτηση της πρεσβείας περιλαμβάνει τα ονόματα Αμερικανών που δολοφονήθηκαν από τη 17 Νοέμβρη.

A decision to let Savvas Xiros out of prison before serving his sentence as handed down by the Greek justice system would be a disservice to the memory of the American mission members he killed and their families. pic.twitter.com/8YvoOFk09H