Με τιτίβισμα του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου ήρθε η πρώτη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο της ΠΓΔΜ, η οποία άνοιξε το δρόμο για τη συνταγματική αναθεώρηση που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών.

«Έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα για την θέση σε ισχύ της ιστορικής Συμφωνίας των Πρεσπών. Συνεχίζουμε με περηφάνια για τα Βαλκάνια της ειρήνης, της φιλίας και της συνεργασίας» έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε ανάρτηση του πρωθυπουργού: «Συγχαρητήρια φίλε μου Ζόραν Ζάεφ» έγραψε. «Η αποψινή ψήφος είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κοινή επιτυχία μας. Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας για τους λαούς μας».

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!