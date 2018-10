Εκ μέρους του Ντόναλντ Τουσκ, προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήρθε η πρώτη αντίδραση της ΕΕ για την έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης που ψήφισε το βράδυ της Παρασκευής η ΠΓΔΜ.

«Μία ψήφος ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά για να καταλάβετε την θέση που σας ανήκει στη διατλαντική μας κοινότητα» έγραψε στο Τwitter στη γλώσσα της ΠΓΔΜ.

Τις εξελίξεις χαιρέτισε και ο επίτροπος Διεύρυνσης Γιοχάνες Χαν, αφήνοντας όμως υπονοούμενα για πιέσεις σε Σκοπιανούς βουλευτές:

«Μεγάλη ημέρα για τη δημοκρατία στα Σκόπια. Συγχαίρω όλους όσοι αποφάσισαν να προχωρήσουν στον ευρωπαϊκό δρόμο. Αναμένω να γίνει απολύτως σεβαστή η ελεύθερη επιλογή όλων των βουλευτών, ειδικότερα εκείνων που απόψε διέβησαν τον Ρουβίκωνα. Χρειαζόμαστε πολιτική ικανότητα, όχι κομματικά παιχνίδια» έγραψε.

Το πρώτο «ναι» στη συμφωνία με την Ελλάδα χαιρέτισε και το ΝΑΤΟ, καθώς η Συμφωνία των Πρεσπών θα άνοιγε το δρόμο για ένταξη της χώρας στη συμμαχία.

«Εξαρτάται από την κυβέρνηση και τους πολιτικούς αρχηγούς να ολοκληρώσουν τις εθνικές διαδικασίες σχετικά με τη συμφωνία για το ονοματολογικό και να αδράξουν την ιστορική ευκαιρία για ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ» έγραψε στο Twitter ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO.