Σήμερα «πιάνει δουλειά» το τουρκικό γεωτρύπανο «Πορθητής» στον στόχο «Αλάνια 1», νότια της Αττάλειας. Το είχε προαναγγείλει χθες ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, προειδοποιώνυας σε προκλητικό τόνο πως «εάν παρενοχληθεί» το γεωτρύπανο, η Άγκυρα θα «απαντήσει».

Σύμφωνα με το Reuters, o Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Φατίχ Ντονμέζ κατά τη διάρκεια τελετής που σηματοδότησε την έναρξη του «ταξιδιού» του πλοίου ανακοίνωσε ότι ο «Πορθητής» θα πραγματοποιεί δύο γεωτρήσεις τον χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι πολύ κοντά στην αγορά δεύτερου γεωτρύπανου.

Μάλιστα ο ίδιος, σε προκλητικό τόνο σημείωσε πως «το ναυτικό μας θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», σε περίπτωση που παρενοχληθεί το τουρκικό σκάφος. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά θα πράξουμε τα απαραίτητα αν παρενοχληθούμε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Anadolu μετέδωσε προχθές ότι «ο Πορθητής σήκωσε άγκυρα από την Αττάλεια και ξεκίνησε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση του», είχε αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο.

Ο Φατίχ Ντονμέζ είχε αναφέρει επίσης ότι η γεώτρηση θα γίνει σε βάθος 2.500 μέτρων και θα κατέβει μέχρι 5.000-6.000 μέτρα κάτω από το βυθό της θάλασσας. «Χρησιμοποιούμε τεχνολογία τελευταίας τεχνολογίας. Επιστημονικά έχουμε κάνει όλες τις εργασίες που χρειάζονταν».

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Anadolu, οι εργασίες του «Πορθητή» θα εντατικοποιηθούν κατά προτεραιότητα στη Μεσόγειο προσθέτοντας ότι το πλοίο που έχει μήκος 229 μέτρα μπορεί να πραγματοποιεί θαλάσσιες γεωτρήσεις σε βάθος μέχρι 12.500 κάτω από μεγάλη πίεση.

Αναφέρεται, επίσης, ότι το πλοίο είναι κατάλληλο για να επιχειρεί σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και ρυθμίσεις και θα συνεχίσει τις εργασίες του κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας.

Αποκλείει το Καστελόριζο με NAVTEX

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα με νέα NAVTEX, αποκλείει το Καστελόριζο σήμερα για τέσσερις ώρες.

Η Τουρκία με τη NAVTEX δεσμεύει ολόκληρη την περιοχή γύρω από την αιγιαλίτιδα ζώνη στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX, το Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας θα πραγματοποιήσει άσκηση Έρευνας και Διάσωσης από 11πμ μέχρι τις 15μμ, σε περιοχές εκτός των χωρικών υδάτων ξένων χωρών.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1059/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 31 OCT 18 FROM 1101Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E (SHORE)

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.