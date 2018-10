Συνεχίζονται αμείωτες οι αντιδράσεις στην Τουρκία για το ελληνικό σχέδιο επέκτασης των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια, ξεκινώντας από το Ιόνιο.

Η Άγκυρα θα απαντήσει δυναμικά ακόμα και σε απόπειρα «σταδιακής» επέκταση των θαλάσσιων συνόρων, δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης εκπρόσωπος του κυβερνώνοντος κόμματος ΑΚ του Ερντογάν.

Προηγουμένως η Τουρκία είχε επαναλάβει την πάγια θέση της ότι τυχόν επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης είναι αιτία πολέμου (casus belli).

#BREAKING Any attempt from Greece to gradually widen territorial waters will be strongly responded by Turkey, says ruling AK party spokesman