Την υποψηφιότητα του για το δήμο του Πειραιά ανακοινώνει τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Βασίλης Κορκίδης.

Στις 10 το πρωί της Δευτέρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη για να πάρει το «χρίσμα».Θα κατεβεί με την στήριξη της ΝΔ απέναντι από τον δήμαρχο Πέτρο Μώραλη που θα διεκδικήσει και δεύτερη θητεία.

Ο κ.Κορκίδης δεν θα ξαναθέσει υποψηφιότητα για την ΕΣΣΕ. Στις 25 Νοεμβρίου 2018, συνέρχεται η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης.

Διευθύνει δύο επιχειρήσεις εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρολογικού υλικού και εφοδιασμού ναυτιλίας και βιομηχανίας.

Εχει διατελέσει:

▪ Πρόεδρος στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

▪ Πρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ)

▪ Αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME)

▪ Μέλος στο Προεδρείο της EuroCommerce

▪ Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ENTERPRISE GREECE

▪ Πρόεδρος στην Επιτροπή για τη Βιομηχανία και Ναυτιλία του Συνδέσμου των Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME)

▪ Πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς

▪ Αντιπρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

▪ Αντιπρόεδρος στον Σύνδεσμο Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Πειραιά (ΣΕΑΠ)

▪ Αντιπρόεδρος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.)

▪ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

Σπουδές

▪ MSc Διεθνές Εμπόριο και Μεταφορές – University of Southampton, UK

▪ LLM Ναυτικό Δίκαιο– University of Southampton, UK

▪ BSc Honors Ναυπηγική και Διαχείριση Πλοίων– University of Southampton, UK

▪ Απολυτήριο Λυκείου – Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά "Saint Paul".