Με μια φωτογραφία και ένα σύντομο μήνυμα μίλησε για τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, που απεβίωσε στα 94 του χρόνια, ο Πρόεδρος της ΝΔ.

Στη φωτογραφία φαίνεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Τζορτζ Μπους, ο πρόεδρος της ΝΔ και η σύζυγός του.

Στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα εμπνευσμένο ηγέτη που ήταν εξαιρετικά ταπεινός.

«Ήταν ένας πολύ σεμνός άνθρωπος. Ήταν μεγάλη μου τιμή που τον συνάντησα προσωπικά. Τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του», ανέφερε ακόμη.

George H.W. Bush was an inspiring leader in the true spirit of public service. He was also a very humble individual. I was very privileged to have met him in person. My deepest condolences to his family. pic.twitter.com/0YPjwqau5S