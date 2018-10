Δυναμιτίζει εκ νέου το κλίμα η Άγκυρα, μέσω προκλητικών δηλώσεων αυτή τη φορά και ενώ είχε προηγηθεί μια «θερμή εβδομάδα», με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων με το υπουργείο Εξωτερικών για τους υδρογονάνθρακες στην ανατολική Μεσόγειο.

Αυτή τη φορά, παραμονές της εθνικής επετείου, ο γνωστός για τις ακραίες δηλώσεις του, ο Γιγίτ Μπουλούτ, ανώτατος σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί σε λίγες ώρες αν κηρύξει πόλεμο στην Τουρκία.

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι οι μεγάλες δυνάμεις σπρώχνουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία, επικαλούμενος το πρόσφατο επεισόδιο ανάμεσα σε ελληνικό σκάφος και το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros έξω από την Κύπρο.

Ο Μπουλούτ υποστήριξε μάλιστα ότι το Ισραήλ διαβιβάζει στην Ελλάδα δεδομένα που συλλέγει με drone για το Barbaros στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα θα τελειώσει με καταστροφή εντός δύο ή τριών ωρών αν κηρύξει πόλεμο κατά της Τουρκίας» είπε ο σύμβουλος του Ερντογάν στο κανάλι TRT, σχολιάζοντας το επεισόδιο με το Barbaros, το οποίο πραγματοποίησε έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

#Greece will totally end up in a catastrophe within three to four hours if it wages a war against #Turkey, claims Turkish president chief aide Yigit Bulut who says Greek was provoked by major powers to attack on Turkey, citing frigate intercept incident in Mediterranean. pic.twitter.com/Q6NZlJngDA