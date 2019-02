Τώρα και μπαρ στον Κεραμεικό! Τα παιδιά του ολοκαίνουργιου Zero στη οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, εν γνώσει τους ή ίσως και όχι, κάλυψαν με το άνοιγμα του Zero ένα “κενό” στη διασκέδαση της ευρύτερης περιοχής του Κεραμεικού, όπου κυριαρχούν τα μεζεδοπωλεία και τα τσιπουράδικα (και καλά κάνουν, να μην παρεξηγηθούμε…).



Το Zero, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Σαλαντίν, είναι ένα μπαράκι που προσπαθεί να προσφέρει πολλά: ένα χώρο για διασκέδαση (DJ set οργανώνονται συχνά), ένα χώρο όπου μπορείς να πιείς το ποτό σου και παράλληλα να πεταχτείς και στο δισκοπωλείο στο πατάρι να χαζέψεις τις καινούργιες μουσικές κυκλοφορίες αλλά και ένα χώρο όπου συναυλίες γεμίζουν τον άπλετο εσωτερικό του χώρο με κόσμο έτοιμο να ακούσει κάτι το διαφορετικό.



Διεύθυνση:

Μεγάλου Αλεξάνδρου 120, Κεραμεικός

Ημερομηνία καταγραφής:

21/09/2012

Τηλέφωνο:

213-0237420



Πηγή: ftinapota.gr