Cantinetta: Hot άφιξη για πίτσα στα Nότια

!

Περηφανεύεται ότι έχει μια από τις καλύτερες πίτσες της πόλης. Ο μεγάλος μοντέρνος ξυλόφουρνος άλλωστε, προδίδει το μεράκι που κρύβει από πίσω της η πίτσα του Cantinetta.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες λειτουργίας του μάλιστα, το Cantinetta έχει γίνει πόλος έλξης γνωστών προσωπικοτήτων από την ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

Ο χώρος του είναι μοντέρνος και λιτός, με σκούρα ξύλινα τραπέζια, εμφανές μπετόν στους τοίχους και γκρίζες πινελιές στο ντεκόρ. Η κουζίνα του είναι ανοιχτή

και ο ξυλόφουρνος παίρνει κυριολεκτικά φωτιά, με τις πίτσες να διαδέχονται η μία την άλλη.

Η ζύμη τους είναι… επικίνδυνα λεπτή και τραγανή και οι γαρνιτούρες ποικίλλουν. Από μπρόκολο, μανιτάρια και πιπεριές μέχρι πατάτες, δεντρολίβανο και χτένια.

Φυσικά από το μενού δεν λείπουν και οι χορταστικές μακαρονάδες για να ολοκληρώσουν την ετικέτα του Cantinetta ως μια παραδοσιακή τρατορία, με βασικό μότο της το «Leave the gun, take the cannoli»…

Πληροφορίες: Cantinetta, Πανδώρας 14, Γλυφάδα, 210 8941735, www.cantinetta.gr.