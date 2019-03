Kazoku: Το οικονομικό sushi bar στη Γλυφάδα

Ακούς σούσι και λες, έλα μωρέ ακριβό θα είναι, ας μην δοκιμάσω και ποτέ. Όχι παιδιά. Στο Kazoku στη Γλυφάδα θα αλλάξεις γνώμη μια για πάντα. Εξαιρετικά maki και inside out (θα σου εξηγήσω αργότερα) που θα τα πάρεις και μαζί με 10% έκπτωση (take away φάση ναι), γιατί το concept εδώ είναι και τέτοιο. Έχει και delivery.

Μιλάμε για ένα μικρό αλλά θαυματουργό μαγαζί μέσα σε ένα εμπορικό στην Κύπρου, που είναι σούσι μπαρ, δηλαδή κάτι πιο προσιτό (και γενικά και συγκεκριμένα στις τιμές) από ένα αντίστοιχο εστιατόριο.

Μπορείς να καθίσεις και εκεί φυσικά, έχει ξύλινα τραπέζια, χαμηλό φωτισμό και μια σούπερ ζεστή ατμόσφαιρα. Ώρα να το γνωρίσεις, ακόμη κι αν δεν έχεις ξαναπιάσει ποτέ τσόπστικς στα χέρια σου.

Ο Βασίλης, ένας από τους ιδιοκτήτες, που πάρα πολύ μας περιποιήθηκε, μου είπε ότι κινούνται κάπως στη λογική του εξωτερικού. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις του κόσμου, όπου το σούσι είναι πιο διαδεδομένο από ότι στην Ελλάδα, υπάρχουν μαγαζιά σαν κι αυτό, με μπάρες μάλιστα κάποια μόνο, χωρίς καν τραπέζια, που πας, αγοράζεις για το σπίτι αυτό που θες και φεύγεις.

Και είναι πιο οικονομικά από τα κλασικά σουσάδικα. Έτσι και το Kazoku. Με καλύτερες τιμές από αυτές που ίσως φανταζόσουν, κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι ότι αυτό το γευστικό θαύμα της Άπω Ανατολής δεν είναι είδος πολυτελείας. Και να σου πω και κάτι, εγώ που υπέρ της σπατάλης, ουδέποτε υπήρξα; Όσα και αν δώσεις, τα αξίζει τα λεφτά του, σε άλλα νέα η φάση είναι value for money.

Όσο για την εμπειρία μου ήταν μοναδική, η Τζέρμα, η σερβιτόρα, ήταν ευγενέστατη, ο Γκίλμπερτ, ο σεφ, δεξιοτέχνης (τον παρατήρησα, ενώ τύλιγε και έκοβε το σούσι). Ο Βασίλης μού έδειξε πώς να κρατάω τα τσόπστικς (η άσχετη) και μου εξήγησε ποια είναι η διαφορά των maki από τα inside out. Τα πρώτα είναι κομμάτια διαμέτρου περίπου δύο εκατοστών (κομμένα από ρολό) με ρύζι και θαλασσινά τυλιγμένα μέσα σε φύκια και τα δεύτερα είναι το αντίστροφο. Δηλαδή το φύκι είναι μέσα και το ρύζι απ’ έξω. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο μου άρεσαν.

Και κάτι που δεν σου είπα, μάθε ότι Kazoku στα γιαπωνέζικα σημαίνει οικογένεια και εδώ θα νιώσεις έτσι, κάπως ζεστά και οικεία, κάπως σαν στο σπίτι σου ρε παιδί μου. Αξίζει να πας, θα με θυμηθείς.

Info: Κύπρου 59, Γλυφάδα, τηλ.: 210 8944549