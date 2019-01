Το Sunday brunch του Rakkan ανανεώθηκε!

Κάποιες κλασικές, μαζί με ολοκαίνουργιες γευστικές προτάσεις, απογειώνουν το brunch του Rakkan και φροντίζουν να μας στέλνουν στα βόρεια προάστια τις Κυριακές.

Με μια πολύ γευστική καλημέρα μας υποδέχεται το Rakkan Bar Restaurant στην Κηφισιά τις Κυριακές και με νέο ανανεωμένο μενού a la carte OHAYOU Brunch Menu. Αν αναρωτιέστε, OHAYOU στα Ιαπωνικά σημαίνει «καλημέρα» και το Rakkan Bar Restaurant, ο μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις της fusion ιαπωνικής κουζίνας στην Αθήνα, φαίνεται πως θα μας την εξασφαλίσει.

Κάθε Κυριακή, από τις 12.00 έως τις 17.00, στον εντυπωσιακό, μίνιμαλ χώρο του, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τις ολοκαίνουριες γευστικές προτάσεις του Chef de cuisine, Γιάννη Σιμοτά, στο a la carte Brunch Menu, όπως τα Αυγά Μπένεντικτ με σπανάκι και σολομό σιγοβρασμένο σε miso, τα Scrambled eggs με donut πατάτας & bacon, τα Τacos μοσχαριού με wasabi coleslaw, το Sandwich καβουριού με onion rings και μαρμελάδα τομάτας τσίλι.

Από το μενού δεν γίνεται, φυσικά, να λείψουν τα Burgers που τόσο αγαπήθηκαν με κοτόπουλο, rib eye, αλλά και σολομό, ενώ η γευστική αμαρτία της Κυριακής ολοκληρώνεται με τααπολαυστικά γλυκά του Rakkan, όπως το εξωτικό Perouvian Souffle, την Τάρτα Μήλου, τη Μιλφέιγ, τη σοκολατένια Namelaka και το Macae chocolate passion. Το Rakkan φημίζεται για τη συλλογή του σε τσάι γι’ αυτό δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε ένα από τα 13 είδη τσαγιού που προσφέρονται στο brunch.

Εκτός από το κυριακάτικο brunch, κάθε στιγμή της ημέρας, από το μεσημέρι (με new a la carte entries & νέες, friendly for all τιμές) μέχρι το βράδυ, σας περιμένουν φινετσάτες γευστικές δημιουργίες της ομάδας των κορυφαίων chef της κουζίνας του, υπό την επιμέλεια του αναγνωρισμένου σεφ Naruse Fumiaki.

Rakkan στα Ιαπωνικά σημαίνει «αισιοδοξία». Συνδυάστε την «αισιοδοξία» με την «καλημέρα» και απολαύστε κυριακάτικες γεύσεις, που θα σας «φορτίσουν» πριν το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας.

Rakkan Bar Restaurant, Κηφισίας 238-240, τηλ.21 08087941, Κηφισιά,www.rakkanrestaurant.gr, www.facebook.com/RakkanBarLoungeRestaurant