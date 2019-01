Χειροποίητες all day δημιουργίες στον πεζόδρομο της Ευαγγελιστρίας Αυτός ο all day χώρος στην καρδιά του εμπορικού κέντρου, εκεί όπου η οδός Ευαγγελιστρίας 33 συναντά την οδό Καλαμιώτου, έχει να σας παρουσιάσει, όπως λέει και το όνομά του, just made λαχταριστές δημιουργίες.

Ανοιχτό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με κομψό, industrial στυλ, το Just Made 33 με τα τραπεζάκια στον πεζόδρομο σας προκαλεί να το γνωρίσετε και μόνο βλέποντας τη δελεαστική του βιτρίνα με τα σάντουιτς και τα σφολιατοειδή. Στον όμορφα διακοσμημένο μοντέρνο χώρο του, που παλιά ήταν θερινή κατοικία του Όθωνα, συχνάζουν άνθρωποι όλων των ηλικιών που λατρεύουν τις βόλτες στο κέντρο και ξέρουν να ξεχωρίζουν τις σπιτικές γεύσεις.

Εδώ υπάρχει άποψη, ο καφές είναι επιστήμη, κάτι που το αντιλαμβάνεσαι αμέσως. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι έχει βάλει το χεράκι του ένας παγκόσμιος πρωταθλητής στο κομμάτι του καφέ, ο Κώστας Κομνηνάκης. Στο μενού φιγουράρουν πολλές επιλογές για αλμυρό και γλυκό τσιμπολόγημα αλλά και γευστικά πιάτα, φτιαγμένα από προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, σε τιμές value for money.

Σάντουιτς με πρωταγωνιστές φρέσκα ελληνικά προϊόντα, ευφάνταστες σαλάτες, αλμυρές τάρτες, μπέργκερ, μπουγάτσες και πολλές χειροποίητες πίτες, πίτσες και ζυμαρικά είναι μερικές από τις γευστικές προτάσεις που θα συναντήσετε στο Just Made 33. Τα ζεστά πιάτα φέρουν την υπογραφή του σεφ Αντρέα Λαγού, ενώ ο Alberto Tettos Simillides επιμελείται το brunch με αλμυρές τάρτες, αυγά benedict, croque madame, καγιανά και πάνκεϊκ που αξίζει να δοκιμάσετε.

Και μετά από ένα τέτοιο γεύμα επιβάλλεται γλυκό, κι εδώ επίσης δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις από τα γλυκά του βραβευμένου pastry chef Χρήστου Παπαδόγιαννη ή τα κέικ και τις γλυκές σούπες της Ελένης Σαβιολάκη. Σκέτος πειρασμός όλα τους! Αυτό είναι το Just Made 33, ένα μαγαζί-πειρασμός που έλειπε από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αν δεν το έχετε γνωρίσει ήδη, ήρθε ο καιρός να διαπιστώσετε τα παραπάνω από κοντά!

Just Made, Eυαγγελιστρίας 33, Αθήνα, 215 525 8062, facebook, justmade33.gr

lifo.gr