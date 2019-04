Καλαμαράκια γεμιστά

Υλικά

για 6 άτομα

1 κιλό καλαμαράκια

1 ½ φλιτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένο κρεμμύδι

1 φλιτζάνι του τσαγιού ρύζι

1 φλιτζάνι του καφέ ψιλοκομμένο μαιντανό

1 φλιτζάνι του τσαγιού λάδι

1 φλιτζάνι του καφέ κουκουνάρια

1 ποτήρι κρασί κόκκινο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Καθαρίζετε και πλένετε τα καλαμαράκια. Τα κόβετε σε μικρά κομμάτια. Σε μια κατσαρόλα βάζετε το λάδι, το κρεμμύδι, τα κομμένα καλαμαράκια, το κουκουνάρι και το ρύζι. Όταν σοταρισθούν ρίχνετε το κρασί, το μαιντανό, το αλάτι και το πιπέρι κι ανακατεύετε καλά. Η γέμιση είναι έτοιμη.

Γεμίζετε τα καλαμαράκια, τα κλείνετε με μια οδοντογλυφίδα και τα αραδιάζετε όρθια σε μια κατσαρόλα. Προσθέτετε λίγο νερό, σκεπάζετε την κατσαρόλα και τη βάζετε σε σιγανή φωτιά. Αφήστε τα να ψηθούν για 45 περίπου λεπτά. Τρώγονται ζεστά ή και κρύα.