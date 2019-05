Ανοιξιάτικη βόλτα στον κόσμο

Μερικά από τα ωραιότερα μέρη για να επισκεφτεί κανείς αυτήν την εποχή.

Η Άνοιξη είναι μία από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου. Η Φύση «ξυπνά», τα δέντρα ανθίζουν, τα κλαδιά τους αρχίζουν να γεμίζουν και πάλι με φύλλα, τα λουλούδια σκορπούν το άρωμά τους παντού και όλα μοιάζουν να γεννιούνται από την αρχή.



Η συγκεκριμένη εποχή του χρόνου είναι μία από τις καλύτερες για να ταξιδεύει κανείς, καθώς αποφεύγει το βαρύ κρύο του χειμώνα, τα χιόνια και τις βροχές, αλλά και τις αφόρητες θερμοκρασίες του καλοκαιριού.



Δείτε παρακάτω μερικά από τα ωραιότερα μέρη του κόσμου, που αξίζει κανείς να επισκεφθεί αυτήν την εποχή, όπως τα συγκέντρωσε η ιστοσελίδα 10best.com:



Ουάσινγκτον, ΗΠΑ



Κάθε άνοιξη η Ουάσινγκτον φιλοξενεί το φεστιβάλ των κερασιών National Cherry Blossom Festival (20 Μαρτίου - 13 Απριλίου), το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι για να δουν από κοντά 3.000 δέντρα να ανθίζουν, τα οποία είχαν δοθεί ως δώρο στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ το 1912.



Βανκούβερ, Καναδάς



Κάθε χρόνο το Βανκούβερ γιορτάζει τον ερχομό της άνοιξης με το φεστιβάλ Vancouver Cherry Blossom Festival (3-28 Απριλίου), όπου κανείς μπορεί να απολαύσει το φυσικό θέαμα που προσφέρουν περίπου 40.000 ανθισμένες κερασιές. Διοργανώνονται περίπατοι με ξεναγό, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις.



Ιαπωνία



Η παράδοση του hanami (άνθισμα των κερασιών) ξεκίνησε στην Ιαπωνία. Το νησιωτικό αυτό κράτος είναι ίσως το καλύτερο μέρος στον κόσμο, όπου κανείς μπορεί να θαυμάσει το μεγαλείο της Φύσης με τις ολάνθιστες κερασιές (sakura).



Οι κερασιές ξεκινούν να ανθίζουν από το Μάρτιο στο νότο.



Ταϊβάν



Και η Ταϊβάν καλωσορίζει τον ερχομό της άνοιξης με αντίστοιχα φεστιβάλ, που διοργανώνονται αυτήν την εποχή. Ένα από τα καλύτερα μέρη για να απολαύσετε τις ανθισμένες κερασιές είναι το εθνικό πάρκο Yangmingshan.



Πόρτλαντ, Όρεγκον, ΗΠΑ



Εκτός Ιαπωνίας, στο Πόρτλαντ ίσως βρίσκονται μερικοί από τους πιο αυθεντικούς γιαπωνέζικους κήπους που υπάρχουν στον κόσμο.



Η αμερικανο-ιαπωνική ένωση του Όρεγκον φιλοξενεί καθ' όλη τη διάρκεια του Μαρτίου τα «Sakura Sundays», κάνοντας γνωστή την παλιά ιαπωνική παράδοση τόσο στους ντόπιους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τους Κήπους Portland Japanese Garden.



Macon, Georgia, ΗΠΑ



Η περιοχή Macon στη Georgia των ΗΠΑ διοργανώνει το διεθνές φεστιβάλ International Cherry Blossom Festival (21-30 Μαρτίου), κατά τη διάρκεια του οποίου οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν το θέαμα από τις 300.000 ανθισμένες κερασιές Yoshino.



Στο νότο η περιοχή διαθέτει τόσες πολλές κερασιές, που έχει ανακηρυχτεί ως η «πρωτεύουσα των ανθισμένων κερασιών του κόσμου».



Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ



Όσοι επισκεφτούν το Σαν Φρανσίσκο μπορούν να δουν από κοντά το φεστιβάλ Northern California Cherry Blossom Festival στην Japantown της πόλης (τα σαββατοκύριακα του Απριλίου ανάμεσα στις 12 και 20 του μήνα).



Παρίσι, Γαλλία



Το Παρίσι την άνοιξη είναι ακόμη πιο ρομαντικό απ' ό,τι τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου.



Πριν ή μετά την επίσκεψή σας στον πύργο του Άιφελ, κάντε μια στάση στο πάρκο Champs de Mars, για να απολαύσετε τη μαγεία της Φύσης.



Μπρούκλιν, ΗΠΑ



Προς τα τέλη του Απρίλη οι κερασιές ανθίζουν και ο βοτανικός κήπος Brooklyn Botanic Garden γιορτάζει το ετήσιο φεστιβάλ Sakura Matsuri (26-27 Απριλίου).



Όπου κι αν βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη αυτήν την εποχή θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τα ανθισμένα δέντρα (New York Botanical Gardens, Riverside Park και Central Park).



Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ



Το φεστιβάλ Subaru Cherry Blossom Festival of Greater Philadelphia (1-26 Απριλίου) γιορτάζει τον πολιτισμό και την κουζίνα της Ιαπωνίας υπό τη σκιά 1.000 ανθισμένων κερασιών στον κήπο Japanese House and Garden.