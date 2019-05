Τι να μην κάνετε στη Νέα Υόρκη

Το Μεγάλο Μήλο αποτελεί έναν must προορισμό για τους περισσότερους! Ποιος από εμάς δεν έχει ονειρευτεί βόλτες στο Central Park, cokctails και ψώνια στους πολύβοους δρόμους του Μανχάταν, να χαθεί άπειρες ώρες στο περίφημο MET θαυμάζοντας τα έργα του, να γευματίσει στα πιο φημισμένα εστιατόρια... και τόσα, τόσα άλλα που κάνουν αυτή την λαμπερή πόλη τον προορισμό!

Αν, λοιπόν, έχετε προγραμματίσει ή προγραμματίζετε ένα ταξίδι στην κοσμοπολίτικη μητρόπολη του κόσμου οφείλετε να ξέρετε 10 πράγματα που δεν κάνεις στην Νέα Υόρκη!

Για να απολαύσετε το ταξίδι σας περισσότερο και να γνωρίσετε την αυθεντική όψη της πόλης,να την ζείτε σαν ντόπιος, αποφεύγοντας τις "τουριστικές" παγίδες απλά ακολουθήστε τις συμβουλές μας!!

1. Αν θέλετε να πάτε κάπου μακριά μην πάρετε ταξί!

Χρησιμοποιείστε το μετρό, όπως κάνουν και οι περισσότεροι Νεουορκέζοι.

2. Μην φάτε τίποτα από καροτσάκι με hot dog!!

Θα βρείτε gourmet hot dog σε αρκέτα καταστήματα στο δρόμο που θα σας σεβίρουν κάτι που τρώγετε!Κοστίζει λίγο παραπάνω αλλά αξίζει! Τα καλύτερα δε, gourmet hot dog θα τα βρείτε στο Katz's Delicatessen στην Union Square, Dogmatic (26 E. 17th Street, 212-414-0600) με 3.10 δολάρια.

3. Για να δείτε την πόλη από ψηλά μην πάτε στο Empire State Building.

Οι Νεουορκέζοι πηγαίνουν στο Rainbow Room γιατί η θέα της πόλης είναι πολύ καλύτερη με ένα cocktail στο χέρι! Πάρτε τα 20 δολάρια που θα δίνεται για να ανέβετε στο Empire State Building και πίειτε ένα Manhattan ένω απολαμβάνετε τη θέα του Manhattan από τον 65ο όροφο του Rainbow Room(30 Rockefeller Plaza, 65th floor, 212-632-5000).

4. Για κανένα λόγο μην φάτε cupcakes από το φούρνο Magnolia Bakery!

Από τότε που εμφανίστηκε στο Sex and the City, γίνεται χαμός και δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. αν θέλετε κάτι ξεχωρίστο φάτε cannolis at Rocco's και πίετε και ένα εσπρεσάκι! Rocco's Pastry Shop (243 Bleecker Street, 212-242-6031).

5. Μην ανέβετε σε άμαξα για να κάνετε βόλτα στο Central Park.

Καλύτερα να ξυπνήσετε πρωί και να το περπατήσετε! Είναι μαγικό!

6. Μην φάτε στο Tavern on the Green.

Η Νέα Υόρκη είναι γεμάτη με ιστορικά εστιατόρια, με θέα και απίστευτο φαγητό αλλά για κάποιο πραγματικά ανεξήγητο λόγω οι τουρίστες γεμίζουν το Tavern on the Green! ΜΗΝ το κάνετε! Αν θέλετε κάτι αυθεντικό επιλέξτε το The River Café, δεν είναι ιδιαίτερα φθηνό αλλά αξίζει (One Water Street, 718-522-5200).

7. Μην φας ποτέ σε εστιατόριο στην Times Square!

Επιλέξτε να γευματίσετε στην Hell's Kitchen, δύο μόλις τετράγωνα από την Times Square! Είναι μια "κουλτουριάρική" γειτονία που θα σας ενθουσιάσει!

8. Αν αποφασίσετε να περιμένετε στην ουρά για να δείτε ένα νεουορκέζικο live show μην επιλέξετε κωμωδία στην Times Square!

9. Μην πάτε για ψώνια στο Century 21!

Είναι σαν την άγρια ζούγκλα! Κατευθυνθείτε καλύτερα στην Fifth Avenue, εκεί στην 38th Street θα βρείτε το Shop at Lord & Taylor(212-391-3344) που αποτελεί την τέλεια εναλλακτική!

10. Μην επιλέξετε για την βραδινή σας έξοδο την Meatpacking District!

Ναι, κάποτε αποτελούσε μια θρυλίκη έξοδο ...όχι πια! Επιλέξτε το Lower East Side και συνεχίστε...