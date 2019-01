Αυτές είναι οι 10 top παραλίες της Πάτμου

Η Πάτμος έχει πάρει τα πάνω της τα τελευταία χρόνια, και όχι άδικα, καθώς, εκτός της θρησκευτικής της ιστορίας, έχει και υπέροχες παραλίες!

Η παραλία του Κάμπου, 4,5 χλμ. από τη Σκάλα. Μεγάλη οργανωμένη ακτή (€6 η ξαπλώστρα) με ψιλό βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά. Εδώ, βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της η έκφραση to see and to be seen! Ο Αντρέας Κοκκώνης είναι πρόθυμος να σε κάνει expert σε όλα τα θαλάσσια σπορ, την ώρα που το beach bar George's Place (το αγγλικό ELLE το έχει κατατάξει ανάμεσα στα 10 καλύτερα beach bars στον κόσμο) βρίσκεται στη διάθεσή σου για super δροσιστικά cocktails και άκρως νησιωτικές εμπειρίες by the sea. Μην χάσεις το full moon party που διοργανώνεται κάθε μήνα!

Η ακτή της Πέτρας (γνωστή και ως Καλικατσού) είναι από τις πιο φημισμένες της Πάτμου, με έναν θεόρατο επιβλητικό βράχο να δεσπόζει στο βόρειο άκρο της. Όλη η μυστηριακή ενέργεια του νησιού εκπέμπεται από αυτό το σημείο. Καθαρά νερά, χοντρό βότσαλο και λίγες ξαπλώστρες (€12 το σετ με ομπρέλα). Λειτουργεί beach bar που διαθέτει και water sports.

Με το που την αντικρίσεις αφ' υψηλού θα θέλεις να βουτήξεις μέσα της. Τα νερά στη βοτσαλωτή πλαζ της Βαγιάς, λίγο μετά τον Κάμπο, είναι τόσο κρυστάλλινα που νομίζεις ότι είναι ψεύτικα. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά λίγο πιο πάνω λειτουργεί το ομώνυμο café.

Ο κόλπος του Γροίκου, 4,5 χλμ. νότια της Σκάλας, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου. Με θέα την επιβλητική Πέτρα, θα απολαύσεις μακροβούτια σε έναν γραφικό όρμο με καταπράσινα νερά. Αυτό που κλέβει την παράσταση, ωστόσο είναι τα αμέτρητα αραγμένα ιστιοπλοϊκά. Στην περιοχή βρίσκεται το μοναδικό 5* ξενοδοχείο του νησιού, ταβέρνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Είναι δύο και είναι... Δίδυμες! Έτσι τουλάχιστον τις αποκαλούν οι ντόπιοι, εξαιτίας του πανομοιότυπου σχήματός τους. Γνωστές και ως παραλίες Λιγγίνου, βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού και φημίζονται για τα πεντακάθαρα νερά και την ηρεμία που προσφέρουν σε όσους τις προτιμήσουν.

Θεωρείται η καλύτερη πλαζ του νησιού. Η Ψιλή Άμμος, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πάτμου, είναι δύσκολα προσβάσιμη. Θα φτάσεις εδώ είτε από τη θάλασσα είτε οδικώς από το Διακόφτι και μετά πεζή. Αυτό που θα αντικρίσεις, ωστόσο, αξίζει τον κόπο, τουλάχιστον για εσένα που θα επιλέξεις να περπατήσεις την 30λεπτη διαδρομή που θα σε οδηγήσει σε αυτή. Ψιλή άμμος, εξού και το όνομα, και ένα τοπίο άγριας φυσικής ομορφιάς που σε καλεί να μπεις στην υδάτινη αγκαλιά του.

Η δεύτερη οργανωμένη παραλία του νησιού (€8 το σετ ξαπλώστρες και ομπρέλα) είναι το Άγριο Λιβάδι με ψιλό βοτσαλάκι, η οποία βρίσκεται 4 χλμ. από τη Σκάλα. Τα νερά είναι τόσο καθαρά που, χωρίς υπερβολές, μπορείς ακόμη και να... καθρεφτιστείς σε αυτά! Στην περιοχή λειτουργεί ταβέρνα και beach bar.

Η πινακίδα «Απαγορεύεται η συλλογή των βοτσάλων από την παραλία» σε καλωσορίζει στην ακρογιαλιά της Λάμπης, 7 χλμ. από τη Σκάλα. Το βαθύ κόκκινο που τη χαρακτηρίζει την κάνει να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ακτές του νησιού. Εδώ, μια ανάσα από τη θάλασσα, λειτουργεί και η ομώνυμη ταβέρνα που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι της.

Για ατελείωτα μακροβούτια μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα θα επιλέξεις το Λιβάδι του Γερανού, στο βόρειο τμήμα της Πάτμου. Η βοτσαλωτή παραλία δεν είναι οργανωμένη. Μόνο μια ταβέρνα λειτουργεί στην αρχή της, ωστόσο το τοπίο θα σου φέρει στο νου εξωτικές εικόνες με τα τιρκουάζ, κρυστάλλινα νερά να κλέβουν την παράσταση.

Οι αμετανόητοι campers θα επιλέξετε το Μελόι, καθώς εδώ βρίσκεται και το μοναδικό camping του νησιού. Η παραλία με ψιλό βότσαλο και πολύ κοντά στη Σκάλα, μόλις 5', αποτελεί ιδανική επιλογή και για οικογένειες.